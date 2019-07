Iohannis a promulgat legea pensiilor, cu un impact bugetar de 25 de miliarde de lei

aceasta lege doar in anul curent are un impact negativ de 8,5 miliarde lei

anul viitor "impactul va fi de aproape de 25 miliarde de lei - adica peste 5 miliarde de euro

Ce prevede Legea pensiilor

Alte prevederi legate de varsta, sex si invaliditate

Iohannis, amenintat cu OUG daca nu promulga Legea pensiilor

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 8 iulie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale remis luniLegea pensiilor, reexaminata dupa ce a fost declarata partial neconstitutionala de catre CCR, a trecut de Camera Deputatilor, for decizional , in 26 iunie. Au fost 197 voturi pentru, niciun vot impotriva si 70 de abtineri.Au existat discutii aprinse in timpul dezbaterilor, deputatii Opozitiei acuzand ca dispozitiile CCR nu au fost transpuse in legea reexaminata si ca PSD si ALDE urmaresc "sa stoarca voturi de la pensionari", propunand cresterea punctului de pensie cu 40% inainte de alegeri.Deputatul USR Cristian Seidler a spus ca Legea pensiilor reprezinta o farsa si nu exista bani pentru majorarea pensiilor."Aceasta lege este o farsa. Sa-ti propui cresterea punctului de pensie cu 40% inaintea alegerilor, evident ca se face in scopuri politice. Bani nu exista, ca Lia Olguta Vasilescu arata in expunerea de motive ca, bani pe care nu i-ati prevazut in legea asigurarilor sociale. Sa folositi fondul de pensii cu scopul de a stoarce voturi de la pensionari este imoral. Nu poti pretinde ca reformezi sistemul de pensii, dar sa pastrezi pensiile speciale. Nu va mai satura Dumnezeu de pensii speciale", a afirmat Seidler.Mai mult, deputatul a subliniat ca- bani pe care ii vor lua din imprumuturi scumpe, pe care le vor plati mai apoi copiii si nepotii pensionarilor de astazi".In replica, fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari ca exista bani pentru majorarea pensiilor pentru ca Guvernul PSD-ALDE a adus multi bani la buget.Legea prevede o crestere a punctului de pensie care va intra in vigoare treptat, incepand cu 1 septembrie 2019 si incheind cu 1 septembrie 2021.Valorile punctului de pensie sunt urmatoarele:a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;c) la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.In prezent, punctul de pensie are valoarea de 1.100 de lei, ceea ce inseamna o crestere cu 70% a tuturor pensiilor pana in 2021, bazata doar pe majorarea punctului de pensie.La data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinta este de 75 lei. Incepand cu anul 2022, valoarea punctului de referinta se majoreaza anual cu rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat.Legea pensiilor mai prevede ca varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei.Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati, iar stagiul complet de cotizare, care cuprinde si perioadele asimilate, este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.Totodata, femeile care au realizat stagiul minim de cotizare si care au nascut 3 copii si i-au crescut pana la varsta de 16 ani beneficiaza, la cerere, de reducerea cu 6 ani a varstei de pensionare. La reducerea prevazuta se adauga cate un an in plus incepand cu al patrulea copil.De asemenea, reducerea varstei de pensionare se aplica si in cazul in care numarul de copii cuprinde si copii adoptati si crescuti pe o perioada de cel putin 13 ani.In ceea ce priveste pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate, acestia au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor.Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in conformitate cu legislatia in vigoare, aferent lunii pentru care se face plata. In cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate care beneficiaza de pensie de invaliditate in mai multe sisteme de asigurari sociale, indemnizatia pentru insotitor se acorda numai de catre ultimul sistem in care acestia au fost asigurati, potrivit documentului.Dupa ce Legea pensiilor a fost adoptata de Parlament, ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca, daca va fi iar contestata la CCR, va propune ca, partial, sa fie promulgata prin ordonanta de urgenta. "Eu asigur pensionarii ca, atat timp cat vom fi la guvernare, se va intampla ceea ce scrie acolo, fie ca se va intampla prin ordonanta de urgenta.Daca asa trebuie, asa se va intampla. (...) Nu legea, in totalitatea ei. Pentru, de exemplu, majorarea valorii punctului de pensie de la anul. Trebuie sa facem si sa iesim din aceasta logica si eu cred ca da, va mai fi un atac la Curte (Curtea Constitutionala - n.red.).Bun, va fi o retrimitere la Parlament. (...) Din pacate, intram in vacanta doua luni, dar, cu siguranta, imi vine acum o idee, putem face si o sesiune extraordinara daca trimite domnul presedinte legea inapoi la Parlament. Deci solutii noi gasim, suntem foarte determinati. A fost o mica sincopa la Senat (...) ", a declarat Budai.Ministrul Muncii a mai afirmat ca isi doreste ca presedintele Klaus Iohannis sa promulge legea, ca "sa ne putem apuca de treaba. Pentru ca e clar, daca nu avem legea, nu ne putem apuca de o achizitie de soft, de achizitie de infrastructura informatica, de la servere performante, calculatoare etc".Pe de alta parte, Marius Budai a mentionat ca in Romania "influenta" pensiilor in PIB este de doua ori sub minimul mediei Uniunii Europene, respectiv de circa 6%, fata de 13 - 15% din PIB in UE.