LIVE Legea pensiilor, la vot final in Camera Deputatilor

Olguta Vasilescu a gasit scuza perfecta pentru intarzierea majorarilor pensiilor

Proiectul a primit ieri raport de adoptare in comisiile reunite juridica si de munca.Saptamana trecuta, noua lege a pensiilor a fost respinsa de Senat , prima camera sesizata, din cauza ca nu s-a intrunit numarul necesar de voturi.Au fost 65 de voturi "pentru", dar numarul necesar pentru trecerea legii in Senat era de 68. Proiectul nu s-a aflat pe ordinea de zi, a fost introdus la cererea PSD-ALDE si a fost respins tocmai din cauza ca senatorii coalitiei nu s-au aflat in sala.Social-democratii au majoritate absoluta in Senat, cu 68 de alesi. Daca sunt pusi la socoteala si cei de la ALDE, legea ar fi trecut fara probleme in situatia in care toti senatorii coalitiei ar fi fost prezenti la vot.Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca va participa azi la dezbaterea proiectului privind Legea pensiilor in plenul Camerei Deputatilor si si-a exprimat convingerea ca va fi dat votul final, iar legea va fi aprobata.Secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti dupa sedinta comsiilor reunite juridica si de munca, unde legea a primit raport de adoptare, ca din cauza ca a fost amanata 6 luni, Casa Nationala de Pensii (CNP) a pierdut timp important pentru ca pana acum ar fi trebuit sa inceapa recalcularea tuturor pensiilor din Romania "Din pacate, aceasta lege a fost amanata o perioada de 6 luni pentru aceste clarificari, timp pierdut de Casa Nationala de Pensii, care ar fi trebuit deja sa inceapa de la 1 ianuarie recalcularea tuturor pensiilor din Romania, astfel incat in anul 2021 practic absolut toti pensionarii sa aiba o pensie recalculata", a precizat ea.Intrebata daca vor exista intarzieri la plata, tinand cont de faptul ca recalcularea pensiilor va dura mai mult, Lia Olguta Vasilescu a spus ca se va suplimenta numarul angajatilor Casei de Pensii. Nu se stie insa cand pentru ca, spune ea, totul depinde de implementarea softului de calcul pentru intregul sistem de pensii. Iar momentan nu s-a facut nici macar licitatia pentru acest soft."La Casa Nationala de Pensii depinde foarte mult de softul care va trebui sa fie. Dar ca sa poata sa fie organizata licitatia pentru softul de calcul pentru intreg sistemul de pensii, ar fi trebuit sa avem legea, cat timp legea nu este publicata in Monitorul Oficial cei de la Casa Nationala de Pensii nu pot sa faca licitatia pentru softul respectiv.Deci depinde de foarte multi factori care au o oarecare intarziere. 6 luni nu e putin", a declarat Olguta Vasilescu.Citeste si: