Majorarea pensiilor ar putea intarzia. Olguta Vasilescu da vina pe un soft. Legea ajunge, miercuri, in Camera Deputatilor pentru vot final

Legea pensiilor a fost respinsa de Senat, din motive de chiul

Pensionarii o acuza pe Dancila ca a mintit: Nu a discutat cu noi despre Legea pensiilor

Ziare.

com

Secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti dupa sedinta comsiilor reunite juridica si de munca, unde legea a primit raport de adoptare, ca s-au facut clarificari dupa cerintele CCR."Curtea a cerut la trei paragrafe sa fie niste clarificari, mai precis cine este obligat sa plateasca darile catre stat pentru bugetul asigurarilor sociale si acolo s-a facut precizarea ca, desi trebuie sa le plateasca angajatul, cel care le colecteaza si le distribuie mai departe este angajatorul.A fost o corelare pentru pensiile de invaliditate. In mod normal, ar trebui sa venim cu o lege privind indemnizatia sociala minima, care ar avantaja persoanele care au in prezent pensie de invaliditate, dar pentru ca asa a solicitat CCR ca sa fie foarte clar am operat si aceste modificari", a spus fostul ministru al Muncii.Lia Olguta Vasilescu a subliniat ca, din cauza ca noua lege a pensiilor a fost amanata 6 luni, Casa Nationala de Pensii (CNP) a pierdut timp important pentru ca pana acum ar fi trebuit sa inceapa recalcularea tuturor pensiilor din Romania."Din pacate, aceasta lege a fost amanata o perioada de 6 luni pentru aceste clarificari, timp pierdut de Casa Nationala de Pensii, care ar fi trebuit deja sa inceapa de la 1 ianuarie recalcularea tuturor pensiilor din Romania, astfel incat in anul 2021 practic absolut toti pensionarii sa aiba o pensie recalculata", a precizat ea.Intrebata daca vor exista intarzieri la plata, tinand cont de faptul ca recalcularea pensiilor va dura mai mult, Lia Olguta Vasilescu a spus ca se va suplimenta numarul angajatilor Casei de Pensii. Nu se stie insa cand pentru ca, spune ea, totul depinde de implementarea softului de calcul pentru intregul sistem de pensii. Iar momentan nu s-a facut nici macar licitatia pentru acest soft."La Casa Nationala de Pensii depinde foarte mult de softul care va trebui sa fie. Dar ca sa poata sa fie organizata licitatia pentru softul de calcul pentru intreg sistemul de pensii, ar fi trebuit sa avem legea, cat timp legea nu este publicata in Monitorul Oficial cei de la Casa Nationala de Pensii nu pot sa faca licitatia pentru softul respectiv.Deci depinde de foarte multi factori care au o oarecare intarziere. 6 luni nu e putin", a declarat Olguta Vasilescu.Saptamana trecuta, noua lege a pensiilor a fost respinsa de Senat , prima camera sesizata, din cauza ca nu s-a intrunit numarul necesar de voturi.Au fost 65 de voturi "pentru", dar numarul necesar pentru trecerea legii in Senat era de 68. Proiectul nu s-a aflat pe ordinea de zi, a fost introdus la cererea PSD-ALDE si a fost respins tocmai din cauza ca senatorii coalitiei nu s-au aflat in sala.Social-democratii au majoritate absoluta in Senat, cu 68 de alesi. Daca sunt pusi la socoteala si cei de la ALDE, legea ar fi trecut fara probleme in situatia in care toti senatorii coalitiei ar fi fost prezenti la vot.Premierul Viorica Dancila a declarat ca va discuta cu social-democratii care au absentat de la vot."Am sa discut cu ei (social democratii care au lipsit - n.red.) si am sa vad de ce au lipsit de la Senat astazi. Poate au lipsit justificat. Voi avea o analiza. Dar sa ii vedem pe cei care au votat impotriva Legii Pensiilor", a spus Dancila.Cu toate astea, ministrul Muncii, Marius Budai, i-a acuzat pe senatorii Opozitiei ca "pun bete in roate" majorarii pensiilor si a dat asigurari ca legea va trece de Camera Deputatilor.Inainte ca noua lege a pensiilor sa fie respinsa de Senat, Viorica Dancila declarase ca va avea o intrevedere cu reprezentantii pensionarilor din Romania pentru a discuta cu ei pe aceasta tema."Ma intalnesc astazi cu pensionarii pentru a discuta din punct de vedere politic. Am chemat si ministrul Muncii. Vom discuta si despre aspecte guvernamentale, dar intalnirea de astazi este o intalnire politica", a spus premierul.Intalnirea nu a avut insa loc, astfel ca reprezentantii pensionarilor din Romania au acuzat-o pe Viorica Dancila ca a mintit si i-au trimis o scrisoare, document obtinut de Ziare.com, in care ii reproseaza ca nu s-a consultat cu ei pe tema noii legi a pensiilor.Mai mult, au spus ei, premierul nu a dat curs la nicio solicitare a lor de a avea o intalnire in care sa-i prezinte principalele doleante ale pensionarilor.Totodata, federatiile nationale reprezentative ale pensionarilor au subliniat ca, in acest moment, in Parlament se afla mai multe acte normative, de interes pentru pensionari, pentru care nu au fost consultati de initiatori.