Ministrul Muncii asigura ca va exista o Lege a pensiilor si ca acestea vor creste conform planului

Ziare.

com

"Cu siguranta vom avea o lege a pensiilor. Ea a fost aprobata in Plenul Camerei Deputatilor, care este for decizional pe aceasta lege. A fost atacata la Curtea Constitutionala. Asteptam pronuntarea Curtii sa vedem daca avem sau nu de corectat, dar ceea ce pensionarii ar trebui sa stie este ca ne vom tine de cuvant si acel calendar al majorarii punctului de pensie va fi implementat asa cum am promis: la 1 septembrie valoarea punctului de pensie va fi de 1.265 lei. Am avut tot timpul discutii asupra datei de 1 ianuarie.Noi am acordat aceasta majorare in avans, majorarea care ar fi trebuit sa fie la 1 ianuarie 2019 a fost acordata de la 1 iulie 2018, cu mult peste rata inflatie si 50% din cresterea reala a salariului mediu brut. Noi suntem in avans cu aceste cresteri si vom continua sa procedam la fel. Cresterea pe care ar fi trebuit sa o acordam la 1 ianuarie 2020 o vom acorda mult peste cresterea inflatiei la 1 septembrie 2019.La ultima sedinta de Guvern, din discutiile cu doamna prim-ministru si ministrul Finantelor, am introdus in acea Ordonanta si aceste majorari de valoare de punct de pensie. (...) Am scris si acolo exact pentru a arata parintilor si bunicilor ca ceea ce am promis facem si sa stea linistiti ca noi vom urma calendarul majorarii punctului de pensie asa cum am promis", a spus Budai, la Romania TV.Intrebat despre amendamentele la aceasta lege si despre posibilitatea ca presedintele sa atace Legea pensiilor, ministrul Muncii a raspuns ca ar vedea acest lucru ca pe un gest politicianist."Daca as vrea sa raspund simplu as spune ca este un gest pur politicianist. As fi avut incredere in acest demers daca nu ar fi fost atacate la Curte in trecut multe alte legi care nu ar fi avut nicio problema.(...) Am spus foarte, foarte clar: s-a lucrat foarte mult la aceasta lege, a fost in dezbatere publica, s-au facut amendamente primite de la asociatiile de profil, si aici ma refer la Consiliul National al persoanelor varstnice, care a si dat avizul pe aceasta lege. Atunci cand Curtea se va pronunta, vom vedea ce va spune. Daca este ceva de corectat vom corecta, daca nu, va fi trimisa la promulgare la domnul presedinte", a mai afirmat Marius Budai.Deputatii PNL si USR au inaintat la finele lunii trecute Curtii Constitutionale sesizarea de neconstitutionalitate asupra Legii privind sistemul public de pensii, fiind criticata, printre altele, conditionarea dreptului la pensie al angajatului si discriminarea nejustificata intre persoanele cu dizabilitati.Legea privind sistemul public de pensii a fost adoptata in 20 decembrie de Camera Deputatilor in calitate de for decizional.