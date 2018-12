Ministrul Muncii va negocia cu liderii UDMR pe Legea pensiilor: Cand vor avea loc discutiile

Ziare.

"Saptamana trecuta nu s-a putut promova pentru vot final legea, deoarece nu a fost trecuta pe ordinea de zi, iar regulamentul spune ca daca nu a trecut prin Biroul Permanent, poate trece prin grupul liderilor din camera Deputatilor, pentru a putea fi pusa pe ordinea de zi. Liderii PNL si USR nu au fost de acord si din acest motiv, legea nu a fost saptamana trecuta pe ordinea de zi a plenului. (...) Discutiile cu UDMR le vom purta luni si marti inainte de votul final", a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, la Romania TV.Precizarile vin dupa ce pesedintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat, in urma cu cateva zile, la Parlament, ca persoanele cu dizabilitati trebuie cuprinse in legea pensiilor "La legea pensiilor sunt cel putin doua chestiuni ce trebuie spuse. Este o lege mai buna decat legea actuala, dar exista si o problema care trebuie tratata foarte serios - problema persoanelor cu dizabilitati. Noi am avut ieri un amendament - si in Senat am avut acest amendament - in comisia de specialitate. Prima data a fost votat amendamentul nostru, dupa pauza au reluat votul si au mai votat o data si a picat amendamentul. Nu poti sa scoti din sistemul pensiilor aceste persoane cu dizabilitati. Nu poti sa spui ca vei veni cu alta lege si ii vei introduce in sistemul social. Din acest punct de vedere eu cred ca putem discuta despre impactul financiar, dar avem nevoie de cifre, se poate spune ca sunt anumite probleme administrative, dar ele trebuie rezolvate administrativ. (...) In sistemul de pensii aceste persoane cu dizabilitati trebuie sa se regaseasca", a precizat liderul UDMR.Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a adoptat, dupa o sedinta de peste sapte ore, un raport de admitere cu amendamente pentru proiectul Legii pensiilor. Au fost 14 voturi "pentru", cinci "impotriva" si o abtinere. In sedinta de marti a Comisiei pentru munca a Camerei, deputatii au respins propunerea pentru pastrarea pensiei la cuantumul corect in raport de stagiile persoanelor cu handicap grav si accentuat (barbati si femei) care sunt mai mici, respectiv 10 ani-11,8 ani la handicap grav si 15 ani - 23,6 ani la handicap accentuat, decat stagiul standard de 25 de ani, stabilit in proiect, pentru toate categoriile de persoane.Prin urmare, parlamentarii au adoptat amendamentul care prevede ca pensionar este pensionar "persoana care beneficiaza de una din categoriile de pensii prevazute de prezenta lege si a realizat cel putin stagiul minim de cotizare de 15 ani, precum si persoanele cu deficienta vizuala grava care au realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare". Raportul adoptat, marti, de Comisie urmeaza sa primeasca votul in plenul Camerei Deputatilor, for decizional pe proiectul Legii pensiilor.