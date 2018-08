Noua Lege a pensiilor: Guvernul spune ca elimina inechitatile, dar de fapt le adanceste

Vom avea o polarizare in societate. Foarte multi pensionari vor fi frustrati

Guvernul a discriminat mamele si continua sa o faca

Ziare.

com

Din pacate, insa, felul in care au ales sa "rezolve" guvernantii problemele care exista in actuala Lege a pensiilor vor duce la alte probleme, mult mai mari.Astfel, chiar daca persoanele care au lucrat in acelasi domeniu, acelasi numar de ani si au cotizat egal vor avea aceeasi pensie, diferenta dintre pensia lor si a celor din alte domenii va fi foarte mare. Asta pentru ca noua Lege prevede dublarea pensiilor peste 3 ani. Vor fi astfel cazuri in care anumite persoane vor primi putin peste 1.000 de lei si persoane care vor incasa peste 3.500 de euro.Mai mult, vor exista situatii in care unele pensii vor fi cu mult mai mari decat salariile multor angajati. Toate aceste diferente inseamna inechitate si ar putea duce la polarizarea societatii si la frustrari foarte mari.Totodata, Ministerul Muncii vrea ca mamele cu cel putin 3 copii sa se poata pensiona cu 6 ani mai devreme, lucru care, paradoxal, le discrimineaza.Oficialii Ministerului Muncii afirma ca proiectul Legii pensiilor, pus in dezbatere publica, urmareste eliminarea inechitatilor dintre cei care au cotizat egal si primesc pensii diferite."Proiectul de lege urmareste eliminarea inechitatilor din sistemul public de pensii, care au facut ca persoane care au lucrat acelasi numar de ani, in aceeasi profesie si au cotizat egal, sa aiba pensii diferite", argumenteaza oficialii ministerului.Daca proiectul de lege va intra in vigoare in forma actuala, vom avea o polarizare in societate care va creste inechitatea exponential, a declarat pentru Ziare.com fostul ministru al Muncii in Guvernul Ciolos, Dragos Pislaru.Mai exact, a explicat el, vor exista dublari de pensii foarte mari si in multe cazuri pensionarii vor avea veniturile cu mult mai mari decat salariile multor angajati."Noua lege, din nefericire, asa cum a fost ea facuta, ne va duce la niste categorii la care vor exista dublari de pensii foarte mari si vom avea categorii de dublari de pensii foarte mici. Cu alte cuvinte,Ganditi-va ca o persoana care are pensie 600 de lei va lua pensie putin peste 1.000 de lei si o persoana care are 2.000 de euro pensie in acest moment va ajunge la peste 3.500 de euro. Si atunci problema care va fi este ca acest sistem de pensii, care ar trebui sa aiba un sistem de echitate intrinseca, de faptAsta se va intampla, ceea ce va fi dramatic dupa parerea mea", explica Dragos Pislaru.Fostul ministru al Muncii considera ca faptul ca Guvernul vrea sa elimine inechitatile la nivel de profesii este un lucru bun, insa, afirma el, trebuie rezolvate in primul rand diferentele foarte mari de pensii dintre cei care lucreaza in domenii diferite."In acest moment ei incearca sa elimine niste inechitati la nivel de profesii. De exemplu, daca au iesit minerii la pensie in 7 ani diferiti, au avut pensii diferite, chiar daca aveau acelasi numar de ani. Acesta este un lucru pe care intr-adevar incearca sa il rezolve. Ceea ce nu rezolva ei este pensia minerilor fata de pensia magistratilor, fata de pensia lucratorilor in textile.La noi s-a ajuns ca si pensiile se fac pe profesii, in loc sa le faci pe un calcul normal.DarEu nu am nimic impotriva faptului ca cineva care a muncit o viata intreaga si a avut multi bani sa aiba o pensie mare. Dar ideea este ca suntem o tara polarizata si ca suntem divizati, iar ei nu trebuie sa accentueze polarizarea aceasta", a subliniat fostul Ministru al Muncii.O alta noutate din proiectul noii Legi a pensiilor este aceea ca femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani si au nascut 3 copii pe care i-au crescut pana la varsta de 16 ani beneficiaza de reducerea varstei de pensionare cu 6 ani.Incepand cu al 4-lea copil se adauga cate 1 an in plus, pentru fiecare copil."Se mentin celelalte prevederi din actuala legislatie cu privire la pensia pentru limita de varsta, precum grupele, conditiile speciale si deosebite, handicapul s.a", transmite Ministerul Muncii.Guvernul incearca prin aceasta masura sa rezolve o nedreptate care exista in actuala Lege a pensiilor. Mai exact, in momentul de fata, perioada de concediu maternal nu este recunoscuta ca perioada contributiva.Asadar, pentru a remedia aceasta problema, Ministerul Muncii vrea ca femeile sa iasa mai devreme la pensie."Aici din punctul meu de vedere lucrurile sunt asa. Eu am in general o problema cu pensia anticipata. Eu cred ca suntem intr-o tara in care este nevoie ca oamenii sa munceasca, nu sa iasa mai devereme la pensie. Problema intrinseca a acestei masuri este cumva ca statul prefera sa aiba oameni asistati decat oameni care sa munceasca.Ce este important de inteles, si asta este o problema, este ca legea in momentul de fata este profund discriminatorie fata de femei in raport cu barbatii. Femeile isi asuma concediul de maternitate. Rar, sau in putine cazuri, sunt concedii de paternitate. Si in acest moment, in lege scrie ca perioada de concediu maternal nu este recunoscuta ca perioada contributiva. Deci pensiile femeilor sunt cu mult mai mici decat pensiile barbatilor. Cum s-a gandit statul sa remedieze aceasta problema, intr-un mod abulic? Lasa mamele sa iasa la pensie mai repede", a precizat Dragos Pislaru.Fostul ministru al Muncii crede insa ca nu este o solutie buna si ca mai degraba se putea recunoaste concediul maternal ca perioada contributiva, exact cum au decis sa faca in cazul doctoratului si masteratului."Puteau face altfel. Daca tot au luat stagiul doctoral ca stagiu de cotizare, puteau lua si perioada de crestere a copilului ca stagiu de cotizare. Si sa incurajeze femeile sa munceasca. Sa aiba bani, sa isi intretina copiii, sa aiba o viata activa. Dar guvernul a gandit altfel. Te discriminez fata de barbati, pentru ca poti sa stai in concediu pana la doi ani pentru fiecare copil, dar pentru acesti ani tu nu ai contributie la pensie asa cum e legea acum.Si le lasa sa iasa cu 6 ani mai devreme. Acei sase ani de acolo vin. 3 copii, ori doi ani, sunt sase ani. In loc sa te compensez si sa iti sustin acel concediu de maternitate, eu te las sa iesi la pensie mai devreme. Intr-o tara in care vrea sa incurajeze natalitatea tu de fapt penalizezi femeile. Sunt fara noima lucrurile acestea", a declarat fostul ministru al Muncii, Dragos Pislaru.