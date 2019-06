Parlamentul a adoptat Legea pensiilor cu un impact bugetar urias. Olguta Vasilescu sustine ca sunt bani, Ponta o avertizeaza cu Codul Penal

aceasta lege doar in anul curent are un impact negativ de 8,5 miliarde lei

LIVE TEXT

doar in anul curent are un impact negativ de 8,5 miliarde lei

Olguta Vasilescu a gasit scuza perfecta pentru intarzierea majorarilor pensiilor

Ziare.

com

Urmeaza sa fie trimisa acum la presedintele Klaus Iohannis, care va decide daca o promulga sau nu.Au existat discutii aprinse in timpul dezbaterilor, deputatii Opozitiei acuzand ca dispozitiile CCR nu au fost transpuse in legea reexaminata si ca PSD si ALDE urmaresc "sa stoarca voturi de la pensionari", propunand cresterea punctului de pensie cu 40% inainte de alegeri."Nici cu ocazia reexaminarii legii dupa decizia CCR, actuala majoritate parlamentara nu a vrut sa adopte o solutie legislativa care sa garanteze in mod real respectarea dreptului la pensie si al dreptului la proprietate privata. CCR a declarat neconstitutionala Legea pensiilor, intrucat formula folosita pentru a materializa dreptul la pensie este complet neclara si permite arbitrariul. Dispozitiile CCR nu au fost transpuse in acest proiect de lege", a declarat deputatul PNL Valeria Schelean.La randul sau, deputatul USR Cristian Seidler a spus ca Legea pensiilor reprezinta o farsa si nu exista bani pentru majorarea pensiilor."Aceasta lege este o farsa. Sa-ti propui cresterea punctului de pensie cu 40% inaintea alegerilor, evident ca se face in scopuri politice. Bani nu exista, ca Lia Olguta Vasilescu arata in expunerea de motive ca, bani pe care nu i-ati prevazut in legea asigurarilor sociale. Sa folositi fondul de pensii cu scopul de a stoarce voturi de la pensionari este imoral. Nu poti pretinde ca reformezi sistemul de pensii, dar sa pastrezi pensiile speciale. Nu va mai satura Dumnezeu de pensii speciale", a afirmat Seidler.Mai mult, deputatul a subliniat ca anul viitor "impactul va fi de aproape de 25 miliarde de lei - adica peste 5 miliarde de euro - bani pe care ii vor lua din imprumuturi scumpe, pe care le vor plati mai apoi copiii si nepotii pensionarilor de astazi".In replica, fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari ca exista bani pentru majorarea pensiilor pentru ca Guvernul PSD-ALDE a adus multi ani la buget."S-a tot discutat ca nu exista bani. In doi ani de guvernare vorbim despre venituri in plus in PIB si, daca comparam ca in alti 7 ani de guvernare s-au strans mai putine venituri, putem intelege ca,", a spus Lia Olguta Vasilescu.Dupa ce votul s-a incheiat, deputatul Victor Ponta a anuntat ca parlamentarii formatiunii sale, Pro Romania, "au votat pentru acest proiect de lege luand in calcul declaratiile facute de ministrul de Finante, fostul ministru al Muncii si actualul ministru al Muncii".Consideram ca au informat cu exactitate despre faptul ca exista bani", a spus Ponta.Saptamana trecuta, noua lege a pensiilor a fost respinsa de Senat , prima camera sesizata, din cauza ca nu s-a intrunit numarul necesar de voturi, pentru ca numerosi senatori PSD si ALDE au chiulit.- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian sustine ca "e o traditie ca, de cate ori cei de la guvernare vor sa majoreze pensiile, cei din Opozitie racnesc ca nu sunt bani".- Lia Olguta Vasilescu, fostul ministru al Muncii, ii da replica lui Ponta afirmand ca "tinand cont ca in timpul mandatului dumneavoastra mi se facea dosar penal pentru ca vopseam fatade, adica faceam un bine cetatenilor, nu ma mira abordarea dumneavoastra".Aceasta a mai spus ca spera ca Legea pensiilor sa nu fie retrimisa in Parlament."Aceasta lege este foarte importanta, e cea mai importanta pe care o votam in acest an. Sper sa nu fie retrimisa de presedinte Parlamentului. Sa va intre bine in cap, legea este constitutionala", a spus Olguta Vasilescu.- Deputatul Victor Ponta a anuntat ca parlamentarii formatiunii sale, Pro Romania, "au votat pentru acest proiect de lege luand in calcul declaratiile facute de ministrul de Finante, fostul ministru al Muncii si actualul ministru al Muncii".Consideram ca au informat cu exactitate despre faptul ca exista bani", a spus Ponta.Au fost 197 voturi pentru, niciun vot impotriva si 70 de abtineri.- Dezbaterile la Legea pensiilor s-au incheiat, urmeaza votul final.- Lia Olguta Vasilescu da replica Opozitiei si spune ca pensiile publice vor ajunge la nivelul pensiilor speciale."Am inteles, nu e bine ca dam bani, pentru ca e populism. In partea de pensii speciale vreau sa spun ca suntem singurul guvern care a plafonat pensiile speciale si asta ne-a costat la vot. Ne propunem sa ajungem cu pensiile publice pensiile speciale. Un doctor ajunge la o pensie de 5.000 de lei, un profesor universitar la 8.000 de lei", a declarat Olguta Vasilescu.afirma ca Legea pensiilor este folosita de PSD-ALDE in scopuri politice."Aceasta lege este o farsa. Pentru ca vine in an electoral, este o folosire a fondului de pensii in scopuri politice. Nu se afla in programul de guvernare. Bani oricum nu exista, chiar in expunerea de motive se arata ca aceasta lege, bani pe care nu i-ati prevazut in legea asigurarilor sociale.Sa folositi fondul de pensii cu scopul de a stoarce voturi de la pensiuonari este imoral. Nu poti pretinde ca reformezi sistemul de pensii, dar sa pastrezi pensiile speciale. Nu va mai satura Dumnezeu de pensii speciale", spune Seidler.- Deputatul PNL Valeria Schelean atrage atentia ca cerintele CCR nu au fost transpuse in noua lege a pensiilor., spune iar cat de buna este Legea pensiilor, nu numai pentru pensionari, ci pentru toti romanii, si cum elimina inechitatile din sistem."Suntem in postura sa votam cea mai importanta lege pentru ca nu priveste doar pensionarii de acum, ci toata populatia Romaniei. Elimina toate inechitatile din sistem, dintre femei si barbati, dintre persoane de acelasi sex, dar care nu au iesit in acelasi timp la pensie, se creeaza conditii mai avantajoase pentru mamele cu copii. Ce se modifica la cererea CCR?Vreau sa mentionez ca CCR a declarat legea constitutionala in integralitate. A fost o cerere de clarificare la 3 paragrafe din cele 183 de articole din lege. Este vorba de clarificari la pensiile de invaliditate. S-a cerut de CCR si o definitie mai riguroasa a contribuabilului", a explicat Olguta Vasilescu.Totodata, ea a afirmat, din nou, ca exista bani pentru majorarea pensiilor pentru ca Guvernul PSD-ALDE a adus multi ani la buget."S-a tot discutat ca nu exista bani. In doi ani de guvernare vorbim despre venituri in plus in PIB si, daca comparam ca in alti 7 ani de guvernare s-au strans mai putine venituri, putem intelege ca, daca inregistram venituri mai mari la economie, este normal ca ele sa ajunga si la populatie", a spus Lia Olguta Vasilescu.- Au inceput dezbaterile pe Legea pensiilor. Deputatul PSD Adrian Solomon a declarat ca proiectul isi propune eliminarea inechitatilor din sistemul de pensii.Legea isi propune eliminarea inechitatilor din sistemul de pensii. A fost formulata o sesizare de neconstitutionalitate, CCR a admis-o. Legea a fost respinsa de Senat in 19 iunie.- Sedinta plenului Camerei Deputatilor ar fi trebuit sa se incheie la ora 12:00 cu votul proiectelor aflate pe ordinea de zi, insa programul a fost prelungit.- Se dezbate Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, prin care politistii obtin atributii sporite in misiune.- Sedinta plenului Camerei Deputatilor a inceput cu o intarziere de 30 de minute.Secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti dupa sedinta comsiilor reunite juridica si de munca, unde legea a primit raport de adoptare, ca, din cauza ca a fost amanata 6 luni, Casa Nationala de Pensii (CNP) a pierdut timp important pentru ca pana acum ar fi trebuit sa inceapa recalcularea tuturor pensiilor din Romania "Din pacate, aceasta lege a fost amanata o perioada de 6 luni pentru aceste clarificari, timp pierdut de Casa Nationala de Pensii, care ar fi trebuit deja sa inceapa de la 1 ianuarie recalcularea tuturor pensiilor din Romania, astfel incat in anul 2021 practic absolut toti pensionarii sa aiba o pensie recalculata", a precizat ea.Intrebata daca vor exista intarzieri la plata, tinand cont de faptul ca recalcularea pensiilor va dura mai mult, Lia Olguta Vasilescu a spus ca se va suplimenta numarul angajatilor Casei de Pensii. Nu se stie insa cand pentru ca, spune ea, totul depinde de implementarea softului de calcul pentru intregul sistem de pensii. Iar momentan nu s-a facut nici macar licitatia pentru acest soft."La Casa Nationala de Pensii depinde foarte mult de softul care va trebui sa fie. Dar ca sa poata sa fie organizata licitatia pentru softul de calcul pentru intreg sistemul de pensii, ar fi trebuit sa avem legea, cat timp legea nu este publicata in Monitorul Oficial cei de la Casa Nationala de Pensii nu pot sa faca licitatia pentru softul respectiv.Deci depinde de foarte multi factori care au o oarecare intarziere. 6 luni nu e putin", a declarat Olguta Vasilescu.