Peste 300 de magistrati explica de ce Guvernul Orban n-ar trebui sa-i lase fara pensii de serviciu

Ziare.

com

Magistratii sustin ca, date fiind riscurile si restrictiile asociate profesiei lor, nu vad cum pensiile de serviciu pe care le primesc ar incalca principiul egalitatii lor cu ceilalti cetateni si profesionisti din Romania."Principiul egalitatii nu este sinonim cu uniformitatea", transmit magistratii.In plus, magistratii amintesc despre faptul ca pana si in Carta Europeana privind drepturilor judecatorilor, adoptata in 1998 se mentioneaza clar:"In mod special, statutul garanteaza judecatorului sau judecatoarei care a implinit varsta legala pentru incetarea functiei, dupa ce a exercitat-o ca profesie o perioada determinata, plata unei pensii al carei nivel trebuie sa fie cat mai apropiat posibil de acela al ultimei remuneratii primite pentru activitatea jurisdictionala".Semnatarii scrisorii transmit si ca, de fapt, "Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in Hotararea din 27februarie 2018, pronntata in cauza C-64/16, Associacao Sindical dos Juizes Portugueses, a statuat ca, la fel ca inamovibilitatea membrilor organismului vizat, perceperea de catre acestia a unei remuneratii cu un nivel adecvat in raport cu importanta functiilor pe care le exercita constituie o garantie inerenta independentei judecatorilor".In acest context, "in orice stat democratic acest tip de securitate financiara este recunoscuta in mod clar ca fiind unul dintre elementele esentiale care asigura independenta magistratilor, in acest ansamblu fiind logic si nivelul unor pensii apropiate de acela al ultimei remuneratii primite pentru activitatea jurisdictionala", se mai arata in document.Magistratii sustin ca legiuitorul si nu judecatprul de cariera este de vina pentru inechitati si pentru ca exista persoane care, dupa ce au parasit bransa, se reintegreaza in magistratura doar de dragul unei pensii."... toate aceste deficiente sunt determinate de incapacitatea puterii legislative si executive de a legifera consecvent si neechivoc, iar nu in beneficiul unor entitati profesionale direct interesate in obtinerea acelor beneficii specifice profesiei de magistrat" sustin magistratii.Totodata, semnatarii scrisorii atrag atentia asupra unor ratiuni pentru care eliminarea pensiilor de serviciu ar fi neconstitutionala."In aceste conditii, propunerile legislative prin care, in mod nejustificat si cu infrangerea normelor constitutionale, se opereaza modificari majore ale sistemului actual de pensii pentru magistrati, urmarindu-se plafonarea ori desfiintarea pensiilor de serviciu recunoscute acestora, cum este si cea (...) aflata si in prezent in dezbatere la Comisia pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, sunt de natura sa aduca atingere grava a principiului independentei judecatorului", consluzioneaza semnatarii scrisorii.Acestia propun o serie se modificari ale legislatiei privind pensiile megistratilor pe care le considera echitabile si invita autoritatile la dialog.Pentru mai multe detalii puteti citi integral scrisoarea magistratilor.De asemenea, puteti consulta si lista completa a semnatarilor petitiei: