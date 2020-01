Pisica moarta aruncata de PSD in curtea pensionarilor

Ce spunea programul si ce s-a scris in lege

In tot programul PSD, asa stufos cum era - 188 pagini - nu exista nicio prevedere din care sa rezulte incasari suplimentare pentru plata sporurilor la bugetari, respectiv salariati si pensionari

Importul de tehnologii noi ar fi putut inviora economia tarii, urmare cresterea productivitatilor in industrie si cresterea exporturilor

De unde a plecat China si unde a ajuns!

Intre ciocan si nicovala

Ziare.

com

Ce se citeste aici printre randuri? Ca respectivii guvernanti stiau din capul locului nesustenabilitatea masurii, stiau ca nu vor putea suporta un asemenea efort financiar esalonat, dar au prevazut-o cu 4 luni inainte de incheierea mandatului, pentru ca povara s-o suporte altii, iar ei sa mormaie de pe banca Opozitiei: tot noi am fost mai buni!Smecheria se observa daca pornim chiar de la programul de guvernare Dragnea-Olguta-Valcov, care prevedea laconic (pag. 57). Atat. Nu spunea nicio vorba despre data fatidica de 1 septembrie.Ce trebuie inteles de aici? Mai intai, ca pensiile urmau sa creasca "pana in 2020", adica - teoretic - cel mai tarziu la 31 decembrie 2019. Practic, poate de la 1 ianuarie 2020, dar daca fostul guvern si-ar fi luat in serios propriile intentii, trebuia sa stie exact in octombrie trecut cum va finanta promisiunea in ianuarie curent, daca ar fi ramas la guvernare.In loc sa faca asa ceva, Guvernul Dancila a modificat prin legea pensiilor formularea "pana in 2020" cu o alta "incepand cu luna septembrie 2020", frustrand pensionarii de opt luni majorare si lasand guvernarii ulterioare sa gaseasca banii necesari, in baza regescului principiu: "dupa noi, potopul".In al doilea rand, programul lasa in coada de peste ritmul in care urmau sa creasca pensiile. La asa ceva, ce credeti ca a inteles pensionarul naiv, cel care a votat PSD in 2016? Evident, a inteles ca majorarea se va face gradual, cam 25% pe an, asa cum de altfel programul a prevazut explicit pentru cazul salariatilor bugetari.Dar s-a pomenit cu alta realitate. Pensiile au fost majorate in proportii incomparabil mai mici decat salariile, cu exceptia acelui 40%, prevazut pe ultima suta de metri:Ianuarie 2017: 5,27%Iulie 2017: 5,90%Ianuarie 2018: 0 (zero)%Iulie 2018: 10%Ianuarie 2019: 0 (zero)%Septembrie 2019: 15%Ianuarie 2020: 0 (zero)%Septembrie 2020: 40%Niciuna dintre cresterile esalonate anterior nu seamana nici pe departe cu cea exploziva din septembrie 2020, cand PSD isi prevazuse ultimul an al guvernarii.Pentru pensionari, cresterea de 40% este oricand binevenita si poate ca ar fi fost cu adevarat demna de aplaudat, daca autorii programului ar fi adaugat si o propunere privind cresterea veniturilor la buget, astfel incat sa ai de unde plati ceea ce ai promis.In fond, de ce 40%? De ce nu 100%, 200% sau de ce nu chiar inzecirea pensiilor, intrucat din pix poti scrie orice?Ar fi fost interesant si util, de exemplu, daca programul ar fi prevazut masuri capabile sa mareasca valoarea redeventelor incasate din importantele rezerve de petrol si gaze, aflate in perimetrul romanesc al Marii Negre.Ele ar putea rezulta dintr-o noua evaluare a zacamintelor, din cercetari care sa duca la descoperirea altora noi, din tratative desfasurate avantajos cu partenerii si inca multe altele. Fosta guvernare ar fi putut reglementa chiar prin lege dirijarea acestor venituri spre pensii.Nu vorbesc la modul general. O astfel de abordare a avut-o Norvegia, tara cu cele mai bogate zacamine de hidrocarburi submarine descoperite vreodata in Europa. Norvegienii au stabilit prin lege ca taxele si dividendele incasate de stat din activitatea de petrol si gaze sa aiba ca destinatie precisa pensiile.Pentru administrarea lor, a fost anume infiintat un fond suveran de investitii,, iar pensionarii norvegieni sunt, sub acest aspect, printre cei mai prosperi din lume.Cuantumul pensiei nu rezulta dintr-o lege sau alta, care stabileste, cam din burta, valoarea punctului de pensie. Rezulta dintr-un calcul prezis, stabilit prin regulamentele respectivului fond suveran. N-ar fi putut face si Romania asa ceva?Ar fi putut, daca scopul guvernantilor din ultimii ani ar fi fost cu adevarat cresterea pensiilor si nu prezentarea de cifre fantasmagorice, pentru dus cu zaharelul alegatorii.Nu spun ca incercarea de a imbunatati redeventele la exploatarile concesionate ar da roade negresit. Spun doar ca n-am observat vreo incercare in programul Dragnea & Co si, fireste, daca nu incerci nu obtii.Dar asta, cu redeventele, nu-i decat un exemplu. Se mai pot da destule.Nu se indoieste nimeni de faptul ca dobandirea noilor tehnologii, obtinerea licentelor si a know-how-urilor sunt cheia eficientizarii unei economii moderne.Ma intreb atunci ce tehnologii noi si ce know-how-uri a importat industria romaneasca, stimulata de guvernul trogloditei Dancila sau de cele anterioare? Ma tem ca aproape niciuna.Va propun un test. Intrati intr-un market si cititi ce scrie pe borcanele cu mustar, legume conservate, carne, peste, crustacee, cu tot ce vreti. Sau priviti ce scrie pe etichetele de la ciorapi, lanterne, tigai, pantofi, pantaloni si iarasi tot ce vreti. Sau, daca vreti, cititi prospectele electrocasnicelor, ale televizoarelor, telemobilelor, tabletelor, jucariilor pentru copii.As zice ca in jumatate din cazuri veti vedea sintagma "Made in China", iar in cealalta jumatate acelasi "made", urmat de Hungary, Germany, Bulgaria, Turkey, Vietnam, Thailanda si foarte rar tara noastra.Ce trebuie sa inteleg de aici? Ca multe tari, poate chiar majoritatea, au importat tehnologii, licente de fabricatie, pe scurt au cumparat inteligenta altora ca sa poata produce ceva cu ajutorul propriilor lor inteligente si propriei manopere.Noi am contat exclusiv pe inteligenta lui Dragnea, a Olgutei Vasilescu, a unor personaje precum Fifor, Orlando, Iordache, S.Nicolae si, cel mai recent, pe inegalabila intelepciune a Vioricai de Teleorman.Ganditi-va la China de acum o jumatate de secol si ceva. Nu putea exporta decat materie prima si forta de munca, ambele paguboase pentru tara, ca export.Materia in stare bruta nu este incarcata cu valoarea vreunei manopere, iar exportul fortei de munca inseamna exod.Astazi cele mai variate produse fabricate in China invadeaza continentele. De pe urma lor, intreprinzatorii chinezi isi dezvolta afacerile, maresc in mod sustenabil salariile si au facut ca, in numai cateva decenii, statul chinez sa ajunga o putere economica de varf a lumii.Sa nu ne ascundem dupa deget. Padurile noastre, defrisate in ultimii ani de braconieri sau intreprinzatori, pleaca cel mai adesea din tara sub forma de cherestea, lemn de constructii, simple scanduri, chiar busteni sau, in cel mai bun un caz, ambalaje. Mult mai rar se exporta ca mobila gata pentru vanzare, prelucrata la un inalt nivel de finisare, competitiva pe plan extern.Si, atunci, ma intreb inca o data: ce import de noutati tehnologice a facilitat statul prin programul de guvernare din ultimii ani, ca sa obtina venituri suplimentare si sa asigure, macar cat de cat, o sustenabilitate a cresterii de pensii si de salarii?O sursa deloc neglijabila pentru finantarea sporurilor salariale ar fi putut fi combaterea coruptiei si a evaziunii fiscale. Dar cine sa combata coruptia, cand doi fosti presedinti de partid majoritar au primit pedepse cu executare pentru coruptie? Cum sa combati coruptia, cand un fost sef de guvern abia a iesit de la zdup, iar un fost pretendent la guvernare tocmai a intrat?Romania este perceputa drept una dintre cele mai corupte tari din Europa, daca nu cumva chiar cea mai corupta. Poate ca nimeni n-a calculat pagubele aduse statului prin coruptie, dar parca imi vine sa cred ca daca averile miliardarilor nostri n-ar fi trecut din visteria statului in cea privata, bugetul ar fi putut sa finanteze nu numai maririle de pensii si salarii, ci chiar ceva autostrazi, spitale si scoli pe care toti guvernantii le-au tot promis si le-au rostogolit de pe un an pe altul.De altfel, si evaziuea fiscala, la care suntem campioni europeni, tot o forma de coruptie este. Conform celor mai recente date publicate in presa, Romania are o "gaura" de 36% in rata de colectare a TVA. Nu pare sa fi incercat ceva vechea guvernare pentru combaterea acestei uriase evaziuni, iar daca poate a incercat, stiu sigur ca n-a reusit.Il inteleg pe actuualul ministru al Finantelor ca se simte intre ciocan si nicovala: pe de o parte, trebuie sa respecte legea deja aprobata privind majorarile angajate - chiar daca ele reprezinta o pisica moarta aruncata de vechii guvernanti in curti straine - pe de alta parte, acei guvernanti n-au predat urmasilor nicio masura pentru finantarea a ceea ce au promis.In fond, ministrul se simte perfect acoperit: a bugetat sumele necesare platii pensilor majorate, de la 1 septembrie. Dar, ca sa poti plati, nu este suficient ca fondul sa fie bugetat: sunt necesari si bani in banca. Iar banii depind de incasari, iar acestea de evaziune, coruptie si altele asemenea. Numai cand ii incasezi, stii ca-i ai.De aceea, ministrul se simte probabil precum cel care vrea sa-si cumpere masina si stie ca n-are inca bani decat pentru bicicleta. Ce va face? Evident, ori va face incasarile asa cum s-a prevazut in programul bugetat, fara nicio defectiune, ori demareaza imediat masurile despre care am vorbit mai sus - de la redevente, la importuri de tehnologii si la combaterea evaziunii, plus altele pe care nu le-am amintit.Sunt solutii pe care le cunosc actualii guvernanti de pe vremea cand erau pe bancile Opozitiei si le sugerau chiar ei potentatilor de atunci.Ca urmare, nu trebuie decat sa-si aplice propriile solutii, ca sa faca sustenabil atat propriul program, cat si mostenirea trecutului. Altfel, mi-e teama ca pot avea o problema.