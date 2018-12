PNL va contesta legea pensiilor la CCR: "Este cras neconstitutionala"

Ziare.

com

Proiectul a iesit din Comisia de Munca si ar trebui sa intre la vot in plen saptamana viitoare."PNL va contesta la CCR aceasta lege pe care o consideram a fi cras neconstitutionala", a spus Vilceanu, intr-o conferinta de presa, precizand ca acest proiect a fost amanat la votul in plen pentru saptamana viitoare, cel mai probabil din cauza unor discutii intre PSD si UDMR El a explicat motivele de contestare a proiectului la CCR."Aceasta lege. (...) Practic, romanii care nu au contribuit minim 15 ani la sistemul de pensii si sufera un accident de munca sau o boala nu vor primi pensie ceea ce este clar neconstitutional", a spus Vilceanu, invocand o decizie anterioara a CCR.In opinia sa, acest act normativ creeaza si o discriminare intre persoanele cu dizabilitati, in sensul in careEl a adaugat ca o alta problema este legata de faptul ca"Exista o intreaga discutie cu conceptul de datorat si platit pentru a primi pensie. (...) Exista mai multe companii de stat care retin contributiile angajatilor si nu le platesc la sistemul de pensii, fapt care duce contribuabilul in situatia de a nu primi pensie pentru perioada in care aceste contributii nu au fost platite. (...)Aceasta lege introduce o mare nedreptate si ma refer la faptul ca, de exemplu, la un stagiu minim de cotizare de 15 ani ori ca vei contribui la salariul minim pe economie ori la cel mediu pe economie pensia pe care o vei primi este pensia minima si atunci este clar ca, cel putin din punct de vedere al contributivitatii, aceasta lege este stramba, este o lege proasta pentru ca", a afirmat vicepresedintele PNL.Dan Vilceanu a aratat ca, in acest context,Potrivit liberalului, legea pensiilor creeaza "o mare nedreptate" pentru salariatii care au lucrat in grupa I si grupa II de munca, acestia urmand sa primeascaEl propune ca venitul cumulat din pensii si alte indemnizatii care depaseste 5.000 de lei sa fie impozitat cu 80%, dand ca exemplu pensia presedintelui CCR, Valer Dorneanu , care este de peste 30.000 de lei.