Se tot trag semnale de alarma privind majorarea pensiilor. Ce poate face Guvernul pentru a evita un dezastru economic

Pensiile trebuie crescute, dar nu atat de abrupt

Masurile ce ar trebui luate reprezinta o misiune imposibila

Ar fi trebuit pastrat mecanismul de indexare a pensiilor

Asemenea deficite, atrage atentia Consiliul Fiscal, sunt foarte greu de imaginat ca fiind de acceptat de catre piete si indica nevoia de masuri grabnice de corectie.Semnalul de alarma tras de Consiliul Fiscal vine sa le completeze pe cele transmise in repetate randuri de analistii financiari, BNR, organisme financiare internationale. Pe langa avertismentele privind impactul bugetar major, toate vocile spun ca trebuie luate masuri rapid pentru a evita un dezastru economic.Si, totusi, ce poate face Guvernul? Singura solutie ar fi ca Legea pensiilor sa fie regandita pentru ca majorarea sa fie facuta in etape, intr-un ritm rezonabil, astfel incat sa fie suportabila de catre buget. Dar aceasta masura trebuie luata inainte de 1 septembrie, pentru ca dupa ce intra in vigoare legea este ireversibila si trebuie aplicata in aceasta forma.Pensiile romanilor sunt mici si trebuie crescute, insa o majorare atat de abrupta, de 40%, nu poate fi sustinuta in prezent de economia romaneasca, a declarat pentru Ziare.com Ionut Dumitru, economist sef al Raiffeisen Bank Romania, fost presedinte al Consiliului Fiscal."Este absolut clar ca trebuie majorate pensiile, problema este cu cat. In conditiile in care ai crestere economica, chiar daca mai mica decat in anii anteriori, dar este pozitiva, evident ca trebuie sa creasca si veniturile. Problema este cu cat. Pentru caDaca ne uitam la cresterea economica, PIB-ul a crescut in termeni reali cu 4% anul trecut. Si guvernatorul BNR a spus recent ca atunci cand PIB-ul creste cu 4% nu putem discuta ca poate creste ceva cu 40%. E mult prea mare decalajul.Nu incape in configuratia bugetara actuala. Nu cred ca se opune nimeni cresterilor de venituri, fie salarii, fie pensii, dar nu atat de abrupt, pentru ca economia nu poate sa sustina asa ceva", a explicat Ionut Dumitru.Potrivit acestuia, dupa noua lege a pensiilor, cheltuiala cu asistenta sociala pana in 2021-2022 va creste la aproape 15% din PIB."E aritmetica elementara: daca pensiile bazate pe contributivitate reprezinta azi undeva in jur de 7% din PIB ca impact bugetar, deci 40% inseamna 2,8% din PIB. Adica tot deficitul bugetar maxim pe care ni-l permitem la nivel european il rezolvam dintr-o singura masura, ceea ce este complet irational. Dupa noua lege a pensiilor, cheltuiala cu asistenta sociala, care cuprinde in primul rand pensiile, de la circa 9% din PIB astazi, pentru ca spuneam ca pensiile bazate pe contributivitate sunt in jur de 7% din PIB, dar toate pensiile reprezinta cam 9% din PIB azi, asistenta sociala care include si partea de ajutoare sociale este undeva la 11% din PIB, dar dupa noua lege a pensiilor, pana in 2021-2022, acest efort cu asistenta sociala ar trebui sa creasca la aproape 15% din PIB. Adica inca vreo 4 puncte procentuale din PIB. De unde sa luam banii acestia? Aceasta trebuia sa fie judecata atunci cand s-au decis aceste cresteri.", a subliniat fostul presedinte al Consiliului Fiscal.Economistul sef al Raiffeisen Bank Romania a precizat ca este greu de spus ce masuri ar putea fi luate pentru a acoperi impactul bugetar. Potrivit acestuia, este, practic, o misiune imposibila."Dimensiunea cifrelor este atat de mare incat este greu de imaginat, chiar si teoretic, ce masuri ai putea lua sa acoperi un impact bugetar de 4% din PIB. Este mult prea mult. Noi colectam 26% din PIB, sunt toate veniturile pe care le avem din taxe si impozite. Ne mai aduci inca 4% din PIB de pe azi pe maine nu mi se pare deloc usor. E o misiune imposibila.Intr-o situatie extrema, poti spune ca orice masura poate fi acomodata in buget si sa dublezi pensiile, sa le triplezi. Teoretic vorbind. Dar problema este cu ce costuri. Ca sa acomodezi asa ceva in buget ar trebui sa am niste cresteri spectaculoase de taxe, taieri masive de cheltuieli. Spre exemplu, sa facem un calcul elementar.", a precizat Ionut Dumitru.Astfel, fostul sef al Consiliul Fiscal spune ca singura solutie ar fi o regandire a acestei cresteri de 40%, dar inainte de 1 septembrie, cand Legea va intra in vigoare. Insa, precizeaza Ionut Dumitru, este greu de crezut ca legea poate fi modificata, tinand cont ca avem guvern minoritar si un an cu doua randuri de alegeri.Ne aducem aminte ca in 2010 a fost o decizie a CCR care a spus ca pensiile sunt drept de proprietate si nu pot fi reduse. Adica o data platite pensiile crescute, ele nu mai pot fi reduse, ele trebuie platite. Masura este ireversibila.Este adevarat ca si situatia politica de acum este foarte complicata.De aceea, intotdeauna e bine sa gandesti foarte bine o masura de genul acesta, atunci cand o legiferezi. Problema nu este ce facem acum, problema a pornit de la de ce am decis acest lucru. Cine s-a gandit ca o crestere a pensiilor cu 40% poate fi implementata. Nu inteleg de ce am renuntat la mecanismul de indexare a pensiilor, care presupunea cresterea pensiilor cu inflatie plus jumatate din cresterea salariilor in economie in termeni reali, care era un mecanism automat, la fiecare 1 ianuarie din an pensiile cresteau.Am avut inflatie de 4% anul trecut, se adauga si crestere de cateva procente din cresterea salariilor in termeni reali, discutam de 8-10% crestere de pensie de la 1 ianuarie. De ce am abandonat mecanismul acesta, ca sa introducem un mecanism complet discretionar si cu cresteri care nu au nicio legatura cu vreo dinamica economica sau cu vreun indicator economic?", spune fostul sef al Consiliului Fiscal.