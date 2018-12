Sesizarea la CCR a legii pensiilor: PNL si USR reclama conditionarea dreptului la pensie si discriminarea intre persoanele cu dizabilitati

Ziare.

Potrivit sesizarii transmise, joi, dispozitiile criticate ca fiind neconstitutionale privesc conditionarea dreptului la pensie al angajatului de indeplinirea de catre angajator a obligatiei fiscale de achitare a contributiilor retinute angajatului prin stopaj la sursa.Astfel, este deschisa posibilitatea incalcarii dreptului constitutional la pensie al angajatului, fara ca acest lucru sa fie determinat de neindeplinirea unei obligatii aflata in sarcina angajatului, sustin semnatarii sesizarii.De asemenea, PNL si USR apreciaza ca in legea pensiilor este instituita o discriminare nejustificata intre persoanele cu dizabilitati care urmeaza sa beneficieze de pensie, fiind aplicata o masura de reducere a stagiului de cotizare minim doar pentru o anumita categorie de persoane, si nu pentru toti cetatenii cu nevoi speciale.Semnatarii considera ca este instituita o conditie obligatorie pentru persoanele care urmeaza sa beneficieze de pensie de invaliditate de a indeplini un stagiu minim de cotizare de minimum 15 ani, fapt care genereaza situatii in care persoanele in cauza sunt discriminate si supuse unui dublu standard."Dispozitia criticata prin prezenta sesizare de neconstitutionalitate, cuprinsa in dispozitiile art. 25 alin. (1) din Legea privind sistemul public de pensii adoptata de Camera Deputatilor la data de 20 decembrie 2018, este urmatoarea: contribuabilii la sistemul public de pensii sunt cei care datoreaza si platesc, dupa caz, contributia de asigurari sociale, conform Codului fiscal.Plata contributiilor catre bugetul de asigurari sociale nu este in sarcina salariatului, viitor titular al dreptului la pensie, ci este o sarcina fiscala ce incumba strict angajatorului, iar institutia care verifica corectitudinea si indeplinirea sarcinii fiscale prin efectuarea platilor pentru contributiile retinute de la angajat, de catre angajator, este Agentia Nationala de Administrare Fiscala", se mentioneaza in textul sesizarii la CCR.Semnatarii mai sustin ca, "practic, salariatul, titular al dreptului la pensie, nu are nicio obligatie de colectare fiscala, sarcina de efectuare a platii contributiei de asigurari sociale revenind angajatorului, in consecinta, efectuarea platii acestor contributii de asigurari sociale nu poate fi o conditie in nasterea si exercitiul dreptului constitutional la pensie"."Impunerea unei noi conditii de validitate a dreptului la pensie, in afara celor existente in legea in vigoare, respectiv indeplinirea unui stagiu de cotizare minim si implinirea varstei de pensionare, constituie o incalcare a principiului legalitatii prevazut de art.1 alin. (5) din Constitutie care prevede ca "in Romania suprematia Constitutiei si respectarea legii sunt obligatorii".In temeiul acestei norme cu caracter de principiu deducem ca orice reglementare adopta Parlamentul Romaniei, in aplicarea marjei sale de apreciere, in domeniul sistemului public de pensii, trebuie sa respecte dispozitiile legale aflate in vigoare in care includem cele doua conditii mentionate, respectiv indeplinirea unui stagiu minim de cotizare si implinirea varstei de pensionare.Introducerea unui criteriu suplimentar, referitor la obligativitatea salariatului, titular al dreptului la pensie, sa indeplineasca o conditie care nu depinde de vointa sa, respectiv aceea de a realiza plata efectiva a contributiilor sociale, sarcina care potrivit legii revine angajatorului, constituie, pe langa cauza sa imorala, o incalcare flagranta a dreptului fundamental la pensie", au argumentat semnatarii sesizarii.Acestia au adaugat ca, "prin urmare, cei care au obligatia de a calcula, retine, declara si plati contributiile de asigurari sociale sunt platitorii de venituri, angajatorii, conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, si nu salariatul, titular al dreptului la pensie".Autorii sesizarii considera ca sunt neconstitutionale si dispozitiile art.53 din Legea privind sistemul public de pensii, deoarece incalca dispozitiile art.16 si ale art.50 din Constitutie."In acest context constitutional apare ca fiind contrara dispozitiilor precizate norma instituita prin dispozitiile art.53 din Legea privind sistemul public de pensii, care dispune: 'Persoanele cu deficienta vizuala grava beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat in aceste conditii cel putin 1/3 din stagiul complet de cotizare'.Norma instituita de art.53 din legea criticata constituie, din perspectiva constitutionala, un privilegiu acordat de legiuitor unei singure categorii de cetateni cu nevoi speciale, fara o justificare cu caracter obiectiv. Consideram ca acest privilegiu poate intra sub umbrela dispozitiilor privind protectia speciala a persoanelor cu dizabilitati numai in masura in care este acordat tuturor categoriilor de persoane cu nevoi speciale, dintre care enumeram fara caracter exhaustiv, persoanele cu dizabilitate auditiva grava, persoanele cu dizabilitati locomotorii grave, persoanele cu dizabilitati mentale grave, etc.", au precizat reprezentantii PNL si USR.Acestia arata ca "legiuitorul nu a adus niciun argument obiectiv care sa justifice excluderea acestor persoane de la dreptul de a li se reduce stagiul de cotizare cu cel putin o treime atat timp cat aceasta reducere poate fi aplicata persoanelor cu deficienta vizuala grava".De asemenea, PNL si USR considera ca si art. 63 lit. a) din Legea privind sistemul public de pensii este neconstitutionala deoarece contravine art. 47 alin. (2) din Constitutie privind dreptul la pensie."Conform textului de lege criticat, una dintre conditiile pe care persoanele indreptatite trebuie sa le indeplineasca in mod cumulativ pentru a beneficia de pensia de invaliditate este aceea ca la data solicitarii pensiei de invaliditate sa fi realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani, celelalte fiind sa nu fi implinit varsta standard de pensionare si sa aiba capacitatea de munca diminuata din cauza unor accidente si boli, cu sau fara legatura cu munca. (...)In speta, prin conditionarea acordarii dreptului la pensia de invaliditate de realizarea stagiului minim de cotizare de 15 ani se poate ajunge la situatia discriminatorie in care o persoana care si-a pierdut capacitatea de munca cu o luna inaintea indeplinirii acestei conditii, din motive ce nu-i sunt imputabile, sa nu mai beneficieze de pensia de invaliditate si nici macar de pensia pentru limita de varsta, la implinirea varstei standard de pensionare", considera semnatarii.Legea privind sistemul public de pensii a fost adoptata in 20 decembrie de Camera Deputatilor in calitate de for decizional.