Sindicatele cer sa fie respinsa Legea Pensiilor: Incalca prevederi constitutionale, obligatia de a asigura un nivel de trai decent

"Consiliul General al CNS Cartel ALFA va adreseaza solicitarea de a respinge actul normativ in plen, deoarece acesta incalca prevederile constitutionale, principiul egalitatii in drepturi, echitatii, principiul protectiei persoanelor cu handicap, si obligatia de a asigura un nivel de trai decent", se arata intr-un comunicat trimis, miercuri, de Consiliul General al CNS Cartel ALFA.Astfel, Consiliul General al CNS Cartel ALFA anunta ca proiectul de lege nu respecta principiul contributivitatii. Prin modul de calcul, persoanele care contribuie peste 15 ani vor avea aceeasi pensie minima chiar si in cazul in care contribuie la salariul minim pe economie sau la nivelul salariului mediu pe economie."Pentru 25 de ani de contributii, toti cei care au contribuit intre salariul minim pe economie si 75% din salariul mediu pe economie vor primi tot pensia minima aferenta celor 25 de ani de contributii. Si in cazul unei contributii de peste 35 de ani la nivelul salariului minim sau pana in 60% din salariul mediu pe economie salariatii, odata iesiti la pensie, vor primi tot pensia minima aferenta acestei categorii", se mai arata in sursa citata.Consiliul General al CNS Cartel ALFA sustine ca proiectul de lege nu respecta principiul echitatii, prin luarea in considerare in calculul stagiului de cotizare a intregului timp de lucru al salariatilor, inclusiv a celui corespunzator normelor prin cumul."Pastrarea mentiunii 'contributii datorate si platite' determina o vulnerabilizare nejustificata a salariatilor care nu au nici controlul asupra platii contributiilor si nici parghiile necesare pentru a determina plata lor de catre angajatori. Adoptarea proiectului va crea discriminare prin modul in care sunt reglementate stagiile de pensie si formula de calcul a persoanelor cu handicap", se mai arata in comunicat.Sursa citata anunta ca pensionarii aflati in plata sunt inselati pentru ca, prin aplicarea legii aflate in vigoare, ar fi trebuit sa creasca punctul de pensie cu aproximativ 20% (50% din cresterea inflatiei si 50% din cresterea salariului mediu) . In consecinta, punctul de pensie ar trebui sa creasca la aproximativ 1.320 lei de la 1 ianuarie 2019.Totodata, Consiliul General al CNS Cartel ALFA spune ca proiectul a fost dezbatut intr-un timp insuficient pentru o lege care afecteaza toti cetatenii tarii."S-a mers pe o masina de vot, complet neinteresata de problema reala, consecintele asupra cetatenilor si sustenabilitatea unei proiect atat de important. Adoptarea acestei legi este o actiune populista, care va repeta situatia din 2008, cand s-a votat cresterea cu 50% a salariilor din invatamant, pentru ca apoi sa fie taiate", se arata in comunicatul trimis de Consiliul General al CNS Cartel ALFA.De asemenea, si Federatia Solidaritatea Sanitara din Romania solicita deputatilor din Parlamentul Romaniei sa adopte o lege a pensiilor echitabila.Federatia Solidaritatea Sanitara din Romania solicita, public, introducerea echitatii in sistemul de pensii de stat prin luarea in considerare in calculul stagiului de cotizare a intregului timp de lucru al salariatilor, inclusiv a celui corespunzator normelor prin cumul."Aveti datoria de a prevedea in lege ca la calculul stagiului de cotizare trebuie sa fie luata in considerare fiecare ora de lucru desfasurata in baza unui Contract individual de munca, indiferent daca este la norma de baza sau la norma/normele prin cumul. Efectul firesc al acestei masuri il constituie reducerea proportionala a varstei de pensionare pentru toti salariatii care lucreaza peste echivalentul nivelul standard al duratei vietii active", se arata in comunicatul trimis, miercuri, de Federatia Solidaritatea Sanitara din Romania.De asemenea, Federatia anunta ca proiectul legii pensionarilor va afecta circa 200.000 de salariati, dintre care aproximativ 40.000 sunt din sectorul sanitar."Pentru membrii Senatului si pentru Comisiile Camerei Deputatilor interesul acestor oameni n-a contat, fiecare dintre aceste institutii (impreuna cu parlamentarii care fac parte din ele) refuzand recunoasterea acestui drept. Pentru dvs. trebuie sa conteze! In caz contrar, exista riscul ca ei sa-si caute o tara care stie sa-i pretuiasca pe cei care ale sa-si inchide viata muncii", se mai arata in comunicatul transmis de Federatia Solidaritatea Sanitara din Romania.Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a adoptat, dupa o sedinta de peste sapte ore, un raport de admitere cu amendamente pentru proiectul Legii pensiilor. Au fost 14 voturi "pentru", cinci "impotriva" si o abtinere. Urmeaza ca proiectul sa prineasca votul intr-unul dintre plenurile Camerei Deputatilor, for decizional pentru initiativa legislativa.