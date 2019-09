In plina campanie electorala, Teodorovici zice ca pensiile ar putea ajunge chiar din acest an la valoarea din 2021

Ziare.

"Am sa-i ridic colegului meu (ministrului Muncii -n.red.) o provocare foarte, foarte mare. Este o provocare pe care o sa o ridic aici. Cand se termina recalcularea pensiilor? In 2021. Haideti sa facem asa, fiecare dintre dumneavoastra asteptati o recalculare, pensionarii, in general, asteapta o recalculare. Spunem aceasta grupa de pensii pana la ... va avea o majorare de pensii x la suta, cealalta grupa va avea un alt gen de majorare.Atunci putem aplica o suma forfetara, adica sa dam de exemplu unui pensionare suma de 300 de lei, poate nu este suma cea corecta, dar nu astept pana in 2021 si dau astazi 150 de lei, adica un procent din suma pe care o anticipez a fi data in 2021 si o dam astazi.In 2021, cand se termina recalcularea vedem cum a fost, daca a fost sau nu corecta suma. Daca e mai mult, ii dam diferenta omului, daca e mai putin, vedem ce facem atunci. Dar sa primiti din timp pentru ca oamenii traiesc astazi", a afirmat Teodorovici, la Conferinta Organizatiei Pensionarilor din partid, care are loc la Centrul Expozitional Mamaia El a adaugat ca din partea sa, ca ministru al Finantelor, nu va fi decat un aviz favorabil pentru o astfel de idee. "Avem o obligatie fata de dumneavoastra care ati muncit. Noi avem ce avem pentru ca dumneavoasta ati muncit. Si hotelurile de la mare sunt construite pe munca dumneavoastra. Inainte de '89 lucram cu totii, banii la gramada si statul facea investitii, dar lumea uita, tinerii uita si pe langa dumneavoastra nu trec cu respectul cuvenit", a mai adaugat Teodorovici.Amintim ca valoarea punctului de pensie creste incepand cu 1 septembrie 2019, de la 1.100, la 1.265 de lei . Legea pensiilor adoptata in luna iunie in Parlament prevede majorarea pensiilor pana o la o dublare efectiva a acestora in 2022, raportata la valorile de la inceputul acestui an.