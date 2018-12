Administratorii de fonduri private avertizeaza: Propunerile Guvernului pentru Pilonul II arunca Romania in haos

aceasta masura va condamna definitiv romanii la saracie si captivitate fata de sistemul public de pensii

O lovitura puternica pentru economia Romaniei

Guvernul izoleaza Romania fata mediul de afaceri international

Schimbarile aduse Pilonului II de pensii

Efectele vor fi devastatoare asupra veniturilor viitoare ale romanilor, asupra pietei de capital, intregului sector financiar si economiei romanesti in ansamblul ei."APAPR, organizatie care apara interesele a peste 7 milioane de romani, avertizeaza ca prin proiectul de OUG acestia sunt incurajati sa isi retraga economiile realizate prin munca cinstita timp de 11 ani la Pilonul II de pensii, economii prin care acestia au devenit cel mai important investitor in economia romaneasca.Acest indemn la retragerea economiilor ii va lasa mai saraci in viitor, cand, la varsta pensionarii, nu isi vor mai putea completa veniturile necesare traiului zilnic. Pe fondul declinului demografic de notorietate,, din ce in ce mai impovarat de volumul platilor pe care trebuie sa le onoreze luna de luna", avertizeaza asociatia intr-un comunicat remis miercuri, care se intituleaza "Propunerile Guvernului de desfiintare a Pilonului II arunca Romania in haos".Mai mult decat atat, subliniaza Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat,In acelasi timp pentru mai bine de 50% dintre romani Pilonul II reprezinta singura sursa de economisire. Odata cu intrarea in vigoare a masurilor, aceste economii vor disparea, cei mai multi dintre romani fiind puternic tentati sa se indrepte catre un consum imediat.Aceste masuri pun in pericol nu doar pensiile private viitoare ale romanilor, ci si economia Romaniei in ansamblu, mai avertizeaza APAPR."Noul proiect de OUG va reduce semnificativ cea mai importanta acumulare de capital autohton din istorie, marind astfel dependenta tarii, atat a bugetului de stat, cat si a sectorului privat, de finantarile externe.", se mai arata in comunicat.In acelasi timp,, ceea ce ar fi insemnat un avantaj semnificativ pentru economia Romaniei.In perspectiva,In acest context, precizeaza fondurile de pensii, prevederea care isi propune sa stimuleze investitiile fondurilor de pensii in infrastructura devine goala de continut.Totoodata, avertizeaza APAPR, prin aceste masuriIn acelasi timp, administratorii Pilonului II sunt anihilati de combinatia reducerii cu 67% a comisioanelor de administrare, concomitent cu noi cerinte nerealiste de capital.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat marti seara ca pana la finalul anului va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va cuprinde mai multe masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019.Una dintre cele mai importante masuri vizeaza Pilonul II de pensii, care va deveni optional pentru cei care au cotizat macar 5 ani."O persoana, participanta la un fond de pensii se poate retrage, pe baza de cerere individuala, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond.In cazul retragerii unui participant inainte de deschiderea dreptului la pensie privata, acestora li se transfera activele cuvenite, din care se retine un comision de retragere reprezentand 2% din aceste active", se arata in proiectul ordonantei de urgenta anuntata de Teodorovici.Totodata, comisionul de administrare pentru fondurile de pensii Pilon II va fi redus la 1%, de la 2,5%, de anul viitor.