ALDE se delimiteaza de proiectul aparut pe site-ul Guvernului: Nu sustinem suspendarea Pilonului II de pensii

Guvernul vrea sa suspende contributiile la Pilonul II. Olguta arunca pisica la Comisia de Prognoza, care spune ca e o greseala

Ziare.

com

"Noi, ALDE, nu am participat la nicio discutie privind suspendarea Pilonului II de pensii si nu am fi fost de acord.Oricum, banii care sunt in Pilonul II de pensii sunt exclusiv ai cetatenilor si nicio lege care sa respecte Constitutia nu ii poate lua de acolo si nu s-a gasit nicio alta solutie pe termen lung care sa compenseze efectele negative ale evolutiei demografice in ce priveste echilibrarea sistermului de pensii.Nu stiu daca Pilonul II este o solutie buna sau rea. Este, insa, singura pana in clipa de fata care poate sa mareasca resursele financiare pentru plata pensiilor in clipa in care valul demografic care acum are in jur de 50 de ani va ajunge la pensie", a declarat pentru Mediafax vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian.Si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus in repetate randuri ca nu este de acord cu desfiintarea pilonului obligatoriu de pensii private.Sambata, cu o zi inainte ca pe site-ul Guvernului sa apara proiectul privind suspendarea Pilonului II de pensii, Tariceanu a precizat ca acesta reprezinta un instrument care sa asigure "o viata mai buna pentru cei care ajung la varsta pensionarii", dar si ca bugetul de pensii de stat va fi supus unor "tensiuni majore". Presedintele ALDE a explicat ca Pilonul II de pensii este un instrument de economisire foarte util , in conditiile in care peste 10 -15 ani va fi o presiune "foarte mare pe bugetul de pensii de stat"."Eu cred in necesitatea acestui instrument, Pilonul II de pensii, care sa asigure o viata mai buna pentru cei care ajung la varsta pensionarii, din motive foarte simple, si anume: evolutia demografica a Romaniei nu este una foarte favorabila, prin urmare bugetul de pensii de stat va fi supus unor tensiuni majore, nu intrevedem posibilitatea unor cresteri substantiale a pensiilor de stat pe termen lung, nu in perioada urmatoare.In perioada urmatoare vom face ceea ce ne-am angajat prin programul de guvernare. Ceea ce am scris in program facem, eu va spun pe termen lung. In momentul in care, de exemplu, peste 10-15 ani va iesi un segment de populatie, asa numitii decretei, nu-mi place sa folosesc acest termen, dar ca sa stiti la ce ma refer, cand vor iesi la pensie, atunci va fi o presiune foarte mare pe bugetul de pensii de stat. De aceea, existenta unui instrument suplimentar, care este un fel de instrument de economisire, este foarte util", a subliniat Calin Popescu Tariceanu.Amintim ca, potrivit unui proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018 si publicat duminica seara, Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie . Astfel, contributiile CAS urmeaza sa fie incasate integral la buget.Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat la scurt timp ca suspendarea Pilonului II de pensii ar fi doar o solutie propusa de Comisia Nationala de Prognoza , insa Guvernul nu este de acord cu ea si nu o va transpune intr-o ordonanta de urgenta.Mai mult, Vasilescu a dat asigurari ca Pilonul II de pensii private nu va fi suspendat din luna iulie a acestui an, asa cum prevede proiectul de lege privind reglementarea pensiilor administrate privat publicat duminica pe site-ul Guvernului Romaniei."Nu se va intampla, pentru ca trebuie sa ajunga la noi", a spus Olguta Vasilescu, dupa ce pe site-ul Guvernului a fost publicata descrierea unui proiect de lege care prevede ca Pilonul II de pensii va fi suspendat incepand cu 1 iulie, precum si mai multe modificari ale legislatiei in domeniu.Luni dimineata, a reactionat si Comisia Nationala de Prognoza, care a dat asigurari ca plata contributiilor catre Pilonul II de pensii nu va fi suspendata.Ion Ghizdeanu, presedintele CNP, a declarat ca documentul a fost introdus din greseala in programul legislativ al Executivului pe 2018 El a explicat pentru Agerpres ca au fost facute scenarii si analize interne, care ulterior au fost publicate, dintr-o eroare, ca proiect de lege."Noi facem tot felul de evaluari, scenarii, analize interne. De aici, cineva, eu fiind plecat in SUA, auzind ca se discuta astfel de scenarii, a trecut acolo. Deci tot randul este o analiza interna, nu avem nici macar un proiect cu asa ceva. Au fost (informatii extrase - n.red.) din scenarii si s-a trecut eronat acel rand cu pilonul II.Si, ca sa fie si mai clar, nu era nici vorba de suspendare. A fost o eroare pe care ne-o asumam si vom vedea cine a introdus-o si ne-o asumam ca s-a introdus.Mai sunt vreo doua erori acolo, introduse tot din scenarii, analize si evaluari. Intregul post legat de Pilonul II este o eroare", a explicat Ghizdeanu.Initiatorii acestui controversat proiect de lege sunt Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si Secretariatul General al Guvernului, iar actul reprezinta o prioritate legislativa, arata documentele oficiale ale Guvernului.