Asociatia pentru pensii private cere autoritatilor sa prezinte in mod transparent scenariile privind Pilonul II

"Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), organizatie ce apara interesele a milioane de romani care contribuie de peste 10 ani la fondurile de pensii obligatorii administrate privat, face apel la autoritati sa prezinte in mod transparent si responsabil scenariile privind viitorul Pilonului II de pensii si sa raspunda solicitarilor repetate de a initia un dialog institutional cu toate partile implicate in aceasta dezbatere", se arata in comunicat.APAPR solicita autoritatilor sa prezinte public si sa justifice intentiile de a schimba actualul sistem de pensii obligatorii administrate privat, astfel incat fiecare participant la Pilonul II sa poata decide in mod constient si informat cu privire la siguranta sa financiara in viitor."APAPR considera ca vehicularea in spatiul public a unor scenarii contradictorii neasumate de nicio institutie creeaza confuzie si neincredere, ceea ce poate aduce prejudicii intereselor financiare legitime ale unei intregi generatii de angajati din mediul public si privat.Luand in considerare faptul ca siguranta financiara a 7 milioane de romani va depinde de diversificarea surselor de venit la pensionare, APAPR isi exprima inca o data in mod public invitatia la dialog si consultare publica cu privire la viitorul Pilonului II de pensii private, conform legilor care guverneaza activitatea decizionala in Romania", se arata in comunicat.APAPR reitereaza ca Pilonul II de pensii administrate privat din Romania este solid, transparent, eficient reglementat si profitabil pentru participanti.In plus, APAPR considera ca doar mentinerea sa in forma actuala este de natura sa aiba in viitor efecte pozitive pentru cele 7 milioane de romani care contribuie la aceste fonduri de pensii."Sistemele de pensii publice se afla sub o presiune uriasa peste tot in lume din cauza imbatranirii populatiei si reducerii numarului de tineri care sa sustina pensiile celor in varsta. Ca urmare, in Romania, ca in multe state ale lumii, sistemul public de pensii nu mai poate sa asigure de unul singur pensii adecvate generatiilor viitoare de romani", se arata in comunicat.Nerespectarea graficului de crestere a contributiilor la pensiile administrate privat a dus la o acumulare mai mica cu 12,9% in conturile romanilor in ultimii zece ani, impactul la nivelul Pilonulului II fiind de 1,1 miliarde de euro, potrivit prezentarii sustinute marti de APAPR in Comisia economica din Senat.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut miercuri ca nici Legislativul si nici Executivul nu au in vedere nationalizarea Pilonului II de pensii, el precizand ca cei care au cotizat la fondurile obligatorii administrate privat nu vor pierde la pensie.