Camera de Comert Romano-Germana explica de ce Pilonul II este absolut necesar in Romania

"Acesta (Pilonul II - n.red.) va contribui, alaturi de Pilonul I, la imbunatatirea calitatii vietii viitorilor pensionari. Companiile pe care le reprezentam si care angajeaza cateva sute de mii de persoane considera ca sistemul de pensii actual, construit pe cei trei piloni de economisire, este unul care va putea sa sustina responsabilitatea asigurarii unui venit la sfarsitul carierei angajatilor.Pilonul II de pensii din Romania a generat rezultate foarte bune de la infiintare pana in prezent, in conditii de costuri reduse si de maxima siguranta pentru participanti, romanilor care economisesc prin Pilonul II fiindu-le garantata valoarea contributiilor nete virate pe parcursul perioadei de economisire, indiferent de evolutiile pietelor financiare", se precizeaza in comunicatul citat.Potrivit AHK, in sistemul de pensii Pilon II din Romania economisesc in prezent peste 7 milioane de persoane, in numele carora sunt administrate peste 8,9 miliarde de euro.Reprezentantii investitorilor germani in Romania mentioneaza, totodata, ca fondurile de pensii si banii pe care ii administreaza in sistem privat au o importanta deosebita pentru pietele financiare locale, iar o economie moderna si avansata care sa ajunga la o convergenta reala cu tarile din vestul Europei are nevoie de piete financiare sofisticate, lichide si stabile."Acest deziderat ar fi foarte greu de realizat in absenta fondurilor de pensii administrate privat si a investitiilor pe termen lung pe care acestea le fac. Aceste fonduri sunt si unii dintre cei mai importanti detinatori de titluri de stat romanesti, avand un rol extrem de important in finantarea activitatii curente a statului si fiind un furnizor esential de lichiditate pe termen scurt.Romania este o tara cu o piata financiara slab dezvoltata si niveluri reduse de economisire. Doar existenta unor investitori institutionali cum sunt fondurile private de pensii poate aduce stabilitatea de care piata financiara locala va avea nevoie pentru a se dezvolta in viitor", subliniaza sursa citata.Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) este reprezentanta oficiala a economiei germane si totodata cea mai mare Camera de comert bilaterala din Romania.Infiintata in 2002, Camera numara peste 600 de firme-membre si ofera companiilor o platforma importanta pentru networking, schimb de informatii si experiente.Programul legislativ 2018 pentru perioada mai - decembrie, publicat pe site-ul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul in 28 aprilie, anunta existenta unui proiect de lege potrivit caruia contributiile la Pilonul II ar urma sa fie suspendate in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018.Eugen Teorodovici a declarat, marti, ca orice scenarii cu privire la sistemul de pensii sustinute de oameni care habar nu au despre activitatile Guvernului produc efecte negative in costurile de imprumut pe care Ministerul Finantelor trebuie sa le plateasca in piata si trebuie analizat daca astfel de afirmatii nejustificate nu ar trebui taxate conform legii.Acesta a subliniat cu autoritatile nu intentioneaza sa faca o surpriza "neplacuta", iar Guvernul va realiza o analiza cu privire la acest subiect, urmand ca noul concept referitor la pensii sa fie prezentat pana la inceputul lunii iulie.Totodata, Teodorovici a explicat ca trebuie analizate toate costurile care implica acest sistem, mentionand ca statul plateste administratorilor privati 1,5 miliarde de lei.Anterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a aratat ca aceasta a fost o propunere a CNP (Comisia Nationala de Strategie si prognoza - n.red.), cu care Guvernul nu este de acord.Pe de alta parte, mai multe organizatii importante din mediul de afaceri au solicitat mentinerea legislatiei si arhitecturii actuale a Pilonului II de pensii, fara alte modificari, intr-un document intitulat " Apel pentru pastrarea arhitecturii sistemului de pensii private din Romania ".Presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), Ion Ghizdeanu, a precizat ca informatiile legate de suspendarea platilor la Pilonul II de pensii au fost doar scenarii de discutii publicate din greseala