Comisia de Prognoza spune ca Pilonul II nu va fi suspendat: Documentul a fost introdus din greseala

Guvernul vrea sa suspende contributiile la Pilonul II

Florin Citu (PNL) ii ameninta cu plangerea penala pe Dragnea & Co

Profesionistii din banci, asigurari si pensii, investitorii si oamenii de afaceri cer Guvernului sa pastreze neschimbat Pilonul II

Ion Ghizdeanu, presedintele CNP, a declarat pentru Digi24 ca documentul a fost introdus din greseala in programul legislativ al Executivului pe 2018.Afirmatia sa vine dupa ce, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustinuse ca prevederea privind suspendarea Pilonului II de pensii ar fi doar o solutie propusa de Comisia Nationala de Prognoza , insa Guvernul nu este de acord cu ea si nu o va transpune intr-o ordonanta de urgenta.Mai mult, Vasilescu a dat asigurari ca Pilonul II de pensii private nu va fi suspendat din luna iulie a acestui an, asa cum prevede proiectul de lege privind reglementarea pensiilor administrate privat publicat duminica pe site-ul Guvernului Romaniei."Nu se va intampla, pentru ca trebuie sa ajunga la noi", a spus Olguta Vasilescu, dupa ce pe site-ul Guvernului a fost publicata descrierea unui proiect de lege care prevede ca Pilonul II de pensii va fi suspendat incepand cu 1 iulie, precum si mai multe modificari ale legislatiei in domeniu.Initiatorii acestui controversat proiect de lege sunt Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si Secretariatul General al Guvernului, iar actul reprezinta o prioritate legislativa, arata documentele oficiale ale Guvernului.Amintim ca, potrivit unui proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018 si publicat duminica seara, Guvernul ar vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie . Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget. Senatorul PNL Florin Citu ameninta ca va depune plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea, Olguta Vasilescu, Viorica Dancila, Viorel Stefan si Eugen Teodorovici , in cazul in care suspenda contributiile catre Pilonul II de pensii."In cazul in care vor merge in continuare cu acest proiect, este singura masura pe care putem sa o luam. Voi semna eu primul si apoi voi chema si cetatenii sa semneze", a declarat Florin Citu pentruIn ceea ce priveste faptul ca, desi Ministerul de Finante, dupa spusele lui Eugen Teodorovici, ar fi trebuit sa elaboreze proiectul privind viitorul Pilonul II de pensii, acesta a fost facut de Guvern, Florin Citu spune ca nu este o noutate. Potrivit acestuia, nu este prima data cand guvenantii paseaza de la unii la altii proiecte importante.Tododata, senatorul PNL afirma ca este de asteptat sa fie data o ordonanta de urgenta in acest sens, tinand cont de faptul ca suspendarea contributiilor va avea loc incepand cu 1 iulie."Asa au facut de fiecare data. Legea Salarizarii unitare nu si-a asumat-o Guvernul si au trimis-o la Parlament, pentru ca nu voiau cativa din Guvern sa si-o asume, dar au facut-o. La fel cu TVA defalcat, la fel cu Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) . Legile acestea mai mari ei nu si le mai asuma prin Guvern, pentru ca unii nu vor sa se expuna si atunci si le asuma partidul.Aici vad ca deocamdata au pus-o pe Secretariatul Genelar al Guvernului, ceea ce este interesant. Nu prea se poate face asa ceva, dar au facut-o. Dar este clar ca proiectul este in programul de guvernare. Stiam cu totii ca va fi suspendat Pilonul II, dar nu se stia in ce forma. Ei asa fac de fiecare data, nu isi asuma proiectele si apoi ne trezim cu ele in Parlament, sau OUG, nu conteaza cine le face. Daca suspendarea trebuie facuta de la 1 iulie, nu prea mai este timp decat prin ordonanta de urgenta", ne-a explicat Florin Citu. Mai multe asociatii profesionale din domeniul financiar-bancar, al pensiilor si al asigurarilor, dar si Camera de Comert Americana, Bursa de Valori Bucuresti si Consiliul Investitorilor Straini au reactionat imediat si au cerut Guvernului sa mentina neschimbat modul de functionare a Pilonului II de pensii, ca reactie la informatia conform careia Executivul vrea sa suspende contributiile in a doua jumatate a acestui an."Noi, organizatiile semnatare ale acestei scrisori, facem apel la Guvernul Romaniei pentru a mentine neschimbata legislatia si principiile de functionare ale sistemului de pensii administrate privat (Pilonul II) . In sprijinul acestei solicitari aducem concluziile studiilor internationale, rezultatele celor 10 ani de Pilon II in Romania, precum si analizele pe care le-am realizat fiecare dintre noi cu privire la acest sistem.Predictibilitatea si stabilitatea legislativa sunt cruciale pentru succesul oricarui sistem de economisire pe termen lung menit sa asigure prosperitatea la pensie a celor peste 7 milioane de romani care contribuie la aceste fonduri", se arata intr-un comunicat.