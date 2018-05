Daca Guvernul suspenda Pilonul II, inseamna 2 miliarde de lei pierduti la fondurile de pensii private. Radu Craciun: Trebuie sa luptam pana la capat!

Guvernul vrea sa suspende contributiile la Pilonul II. Olguta arunca pisica la Comisia de Prognoza, care spune ca e o greseala

Profesionistii din banci, asigurari si pensii, investitorii si oamenii de afaceri cer Guvernului sa pastreze neschimbat Pilonul II

Radu Craciun, presedintele Asociatiei pentru Pensii Administrate privat (APAPR), a declarat pentruca impactul in urma unei astfel de decizii va fi foarte mare.Potrivit proiectului de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018, contributiile catre Pilonul II vor fi suspendate in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018, perioada in care administratorii fondurilor de pensii private ar pierde 2 miliarde de lei. Mai mult, in cazul in care suspendarea ar fi pe o perioada mai lunga sau definitiva, pierderea va fi si mai mare."Practic, noi primim in jur de 4 miliarde de lei pe an. Pentru 6 luni inseamna 2 miliarde de lei. Raportat la valoarea actuala a activelor, care este 42 de miliarde, inseamna cam 5%. Deci vom avea 5% mai putin pe 6 luni. Este un impact foarte mare. Sunt 5% pe 6 luni si, daca va ganditi la nivelul unui an, este 10% si tot asa", ne-a explicat Radu Craciun.Presedintele Asociatiei pentru Pensii Administrate privat (APAPR) a dat asigurari ca firmele vor lupta pana la capat si vor face tot ce le sta in putere pentru ca Guvernul sa nu suspende contributiile catre Pilonul II."Deocamdata, prioritatea noastra este sa aparam sistemul si sa facem tot ce putem in acest sens. Avem o responsabilitate fata de cei care ne-au lasat banii in incredintare si nu putem parasi asa, pur si simplu, campul de lupta. Trebuie sa luptam pana la capat pentru ei. Este foarte multa confuzie, foarte multe vesti contradictorii", a subliniat Radu Craciun.Amintim ca, potrivit unui proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018 si publicat duminica seara, Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie . Astfel, contributiile CAS urmeaza sa fie incasate integral la buget.Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat la scurt timp ca suspendarea Pilonului II de pensii ar fi doar o solutie propusa de Comisia Nationala de Prognoza , insa Guvernul nu este de acord cu ea si nu o va transpune intr-o ordonanta de urgenta.Mai mult, Vasilescu a dat asigurari ca Pilonul II de pensii private nu va fi suspendat din luna iulie a acestui an, asa cum prevede proiectul de lege privind reglementarea pensiilor administrate privat publicat duminica pe site-ul Guvernului Romaniei."Nu se va intampla, pentru ca trebuie sa ajunga la noi", a spus Olguta Vasilescu, dupa ce pe site-ul Guvernului a fost publicata descrierea unui proiect de lege care prevede ca Pilonul II de pensii va fi suspendat incepand cu 1 iulie, precum si mai multe modificari ale legislatiei in domeniu.Luni dimineata, a reactionat si Comisia Nationala de Prognoza, care a dat asigurari ca plata contributiilor catre Pilonul II de pensii nu va fi suspendata.Ion Ghizdeanu, presedintele CNP, a declarat pentru Digi24 ca documentul a fost introdus din greseala in programul legislativ al Executivului pe 2018 Initiatorii acestui controversat proiect de lege sunt Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si Secretariatul General al Guvernului, iar actul reprezinta o prioritate legislativa, arata documentele oficiale ale Guvernului. Mai multe asociatii profesionale din domeniul financiar-bancar, al pensiilor si al asigurarilor, dar si Camera de Comert Americana, Bursa de Valori Bucuresti si Consiliul Investitorilor Straini au reactionat dupa ce Guvernul a publicat proiectul si au cerut sa mentina neschimbat modul de functionare a Pilonului II de pensii, ca reactie la informatia conform careia Executivul vrea sa suspende contributiile in a doua jumatate a acestui an."Noi, organizatiile semnatare ale acestei scrisori, facem apel la Guvernul Romaniei pentru a mentine neschimbata legislatia si principiile de functionare ale sistemului de pensii administrate privat (Pilonul II) . In sprijinul acestei solicitari aducem concluziile studiilor internationale, rezultatele celor 10 ani de Pilon II in Romania, precum si analizele pe care le-am realizat fiecare dintre noi cu privire la acest sistem.Predictibilitatea si stabilitatea legislativa sunt cruciale pentru succesul oricarui sistem de economisire pe termen lung menit sa asigure prosperitatea la pensie a celor peste 7 milioane de romani care contribuie la aceste fonduri", se arata intr-un comunicat.