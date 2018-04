Generatia condamnata - ce ascunde marea talharie asupra pensiilor

Ziare.

Pentru ca el nu va avea efecte vizibile imediat, dar va condamna la saracie generatia acum activa.Dupa ce au incercat o nationalizare, zadarnicita de curajul scump platit al directoarei celui mai mare fond privat de pensii din Romania , intentie recunoscuta practic de fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, PSD-ALDE s-au repliat si o iau pe dupa blocuri condusi spre acelasi obiectiv de un ministru cu aer mai profesionist, dar, se pare, cu fix aceleasi naravuri.Ni se promite optiunea intre Pilonul I, gestionat de stat, si Pilonul II, gestionat privat. O optiune falsa, bazata pe o mare minciuna prin omisiune. Pentru ca nimeni nu explica diferenta esentiala dintre cei doi piloni.In cazul Pilonului I,. Banii pe care ii platesti nu mai sunt ai tai din secunda in care ajung in fondul de pensii. Cu ei sunt platite pensiile de acum.Daca mori inainte de a iesi la pensie sau la scurt timp dupa, plata inceteaza, dreptul la acei bani se stinge odata cu tine. Iar cat timp primesti pensie, nu primesti ce ai cotizat, ci cat isi permite statul sa iti dea pentru ce ai cotizat.Banii tai platiti lunar "cumpara" puncte de pensie, a caror valoare o stabileste statul dupa cum vrea el atunci cand iti vine randul sa valorifici acele puncte. Daca ai primi fix ce ai cotizat, de ce s-ar mai pune problema maririi punctului de pensie?, asa cum lasa ministrul Teodorovici sa se inteleaga - sunt tentata sa spun ca minte -, pentru ca nu este o investitie,. Ca sa-l faci fond cu randament si acumulare, ai nevoie de o reforma din temelii, care nu ar fi in principiu un lucru rau, dimpotriva, dar la cum a pus pana acum problema actuala Putere, nu cred ca despre asa ceva este vorba.In cazul Pilonului II, banii pe care ii platesti raman ai tai, esti proprietarul lor asa cum esti proprietarul masiniii tale, al casei tale, al telefonului tau. Cand iesi la pensie, ei sunt toti acolo, cu suplimentarea adusa de randamentul fondului, cu profit adica.Toti banii, nu cati vrea statul sa iti dea.DeciCine ar accepta de buna voie sa fie furat? In primul rand, cineva neinformat care sa nu inteleaga diferenta esentiala despre care vorbeam sau care sa creada ca randamentul Pilonului I ar fi mai bun, adica o minciuna.Sau ca banii din Pilonul II nu ar fi foarte siguri. a explicat pentru Ziare.com fostul minstru al Muncii Mihai Seitan , cel care a gandit si introdus acest nou sistem in 2008.Acele plase de siguranta nu permit decat plasamente foarte sigure, adeseori chiar titluri de stat. Deci in conditiile actualei legislatii, mai degraba te fura statul decat fondul de pensii, care iti trimite lunar raportul pivind gestionarea banilor tai.Si ma mai astept la o varianta de stimulare a alegerii Pilonului I: complicatii birocratice imense pentru mentinerea in Pilonul II, cu cereri, formulare, cozi etc.De nerentabile ce sunt, in fondurile private s-au adunat deja vreo 6 miliarde de euro.Si daca pun mana pe jumatate, vor pune mai apoi mana pe tot, pentru ca lovite in plin, orice este apoi posibil.Deci se pune la cale o talharie cu cost urias, pentru ca sistemul pensiilor private nu a aparut degeaba. El este un raspuns la o realitate evidenta: demografia e in declin, se adauga acum si migratia masiva, speranta de viata creste si in momentul in care "decreteii" vor iesi la pensie, sistemul nu va putea face fata.Ponderea contributiei la Pilonul II era gandita in crestere, pentru ca la maturitate sa asigure venituri decente suplimentare pentru niste oameni pe care sistemul public nu va avea cum sa-i sustina.Ei bine,