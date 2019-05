Guvernul da inapoi si reduce cerintele de capital pentru fondurile de pensii private

Ziare.

El a precizat ca modificarile au fost decise cu acordul administratorilor de pensii private."Asadar, am modificat OUG 114/2018. Ministerul de Finante a purtat un dialog constructiv cu reprezentantii administratorilor de pensii private, in vederea identificarii celei mai bune solutii pentru dezvoltarea sistemului de pensii private in Romania. Solutiile agreate s-au facut cu suportul tehnic al ASF. Fondurile de pensii private joaca un rol important in realizarea investitiilor in infrastructura si in finantarea economiei pe termen lung.Modificarile vizeaza o noua modalitate de calcul al capitalului social minim. Se vor asigura astfel conditii echilibrate de functionare a administratorilor de pensii private si se va permite dezvoltarea sustenabila a sistemului de pensii private.Am decis cresterea capitalului social total al fondurilor cu circa 75 de milioane de euro pana la 136 de milioane de euro. In medie un administrator va creste capitalul social al unui fond de pensii cu circa 10,7 milioane de euro pana la 19,4 milioane de euro", a spus Teodorovici.Potrivit ministrului de Finante, infuzia de aproximativ 75,3 milioane de euro va determina dezvoltarea sistemului de pensii private in Romania."Capitalul social minim necesar la 31 decembrie a anului in curs este echivalentul in lei a 8% din contributiile virate in anul calendaristic precedent diminuate proportional cu ponderea investitiilor in infrastructura.Deci in proiecte de parteneriat public-privat sau in fonduri de investitii specializate in infrastructura. In total active la sfarsitul anului precedent.A fost adaugata cerinta de capital social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii la data constituirii reprezentand echivalentul in lei a 4 milioane de euro calculat la cursul de schimb al BNR", a mai declarat Eugen Teodorovici.Prin OUG 114, administratorii de fonduri de pensii trebuiau sa-si majoreze semnificativ capitalul, unii chiar mai mult decat de zece ori fata de regulile care existau pana la finele anului trecut. Primele majorari trebuiau facute pana la mijlocul acestui an, iar cele finale pana la sfarsitul acestui an.Valentin Lazea, economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), afirma in februarie ca majoritatea administratorilor de pensii private Pilon II doresc sa se retraga din Romania , din cauza regulilor impuse prin OUG 114/2018."Din ce inteleg eu din discutiile cu Asociatia Administratorilor de Pensii Private din Romania (Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania, APAPR - n.red.), marea majoritate a administratorilor de pensii private Pilon II din Romania, daca nu toate cele sapte fonduri, vor sa se retraga Romania, se gandesc sa se retraga din Romania, deoarece conditiile li se par deosebit de oneroase - un efort financiar mare pentru un castig aproape inexistent", a afirmat Valentin Lazea.