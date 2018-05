Guvernul PSD-ALDE - a saptea incercare de lovitura asupra Pilonului II de Pensii. Ce e in spatele reactiilor vehemente de negare

De ce balbele Guvernului nu se petrec si in favoarea romanilor?

Ultimul episod - desfasurat in weekend - este proiectul de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018, publicat duminica seara, in care scrie, negru pe alb, ca Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie . Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget.Initiatorii acestui controversat proiect de lege sunt Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si Secretariatul General al Guvernului, iar actul reprezinta o prioritate legislativa, arata documentele oficiale ale Guvernului.Ca de fiecare data, dupa ce au aparut reactii in lant de la profesionisti din banci, asigurari si pensii, investitori si oameni de afaceri, care au cerut Executivului sa pastreze neschimbat Pilonul II, guvernantii au iesit la rampa cu diverse declaratii menite sa calmeze spiritele. Declaratii prin care fie au negat intentia, fie au dat vina unii pe altii sau au incercat sa distraga atentia oamenilor, fie de un ridicol absolut. Dar suficient de multe si de de vehemente cat sa ne puna serios pe ganduri.a fost primul oficial scos la inaintare. Astfel, ministrul Muncii a declarat la scurt timp dupa ce proiectul a aparut pe site-ul Guvernului ca suspendarea Pilonului II de pensii ar fi doar o solutie propusa de Comisia Nationala de Prognoza , insa Guvernul nu este de acord cu ea si nu o va transpune intr-o ordonanta de urgenta.Luni dimineata, a venit si reactia presedintelui, Ion Ghizdeanu, declaratia sa fiind insa cel putin halucinanta . Acesta a afirmat ca institutia pe care o conduce a facut scenarii si analize interne, care ulterior, fara stirea sa, el fiind plecat in SUA, au fost trecute ca proiect de lege in programul legislativ al Executivului."Noi facem tot felul de evaluari, scenarii, analize interne.Au fost (informatii extrase - n.red.) din scenarii si s-a trecut eronat acel rand cu pilonul II.Si, ca sa fie si mai clar, nu era nici vorba de suspendare. A fost o eroare pe care ne-o asumam si vom vedea cine a introdus-o si ne-o asumam ca s-a introdus. Mai sunt vreo doua erori acolo, introduse tot din scenarii, analize si evaluari. Intregul post legat de Pilonul II este o eroare", a explicat Ghizdeanu.A iesit apoi si, care a negat categoric ca Guvernul ar avea in intentie nationalizarea Pilonului II de pensii si a transmis "prieteneste" un mesaj celor care vorbesc public despre aceasta posibilitate ca raspandirea de date false este pedepsita de Codul Penal.Dar Liviu Dragnea a negatnationalizarea Pilonului II de pensii, nu si suspendarea sa pe o perioada de 6 luni, asa cum apare in proiectul de pe site-ul Executivului.Si, nu in ultimul rand, a aparut si reactia, care a spus ca nu agreeaza Comisia Nationala de Prognoza, dorind, probabil, sa spuna ca nu agreeaza masura.



Insa, Dancila a subliniat ca nu exclude suspendarea Pilonui II de pensii , ci "faptul ca am putea desfiinta Pilonul II de pensie". Asadar, ea nu a negat cele scrise in proiectul de lege.Am incercat sa aflam ce ar putea urmari Executivul prin tot acest joc de-a desfiintarea/suspendarea Pilonului II de pensii, cat adevar exista in toate aceste declaratii facute de guvernanti si in ce fel ii afecteaza romani.Profesorul universitar dr. in economie Bogdan Glavan remarca faptul ca, de fiecare data, balbele Guvernului se produc in defavoarea romanilor. In cazul de fata, privind Pilonul II de pensii, daca acesta va fi suspendat, pensiile romanilor vor avea mult de suferit, a declarat Bogdan Glavan, pentru"As remarca faptul ca initiative de modificare a fiscalitatii, in sens de crestere, nu inceteaza sa apara. Eu inteleg balbele politice, dar conincidenta sau nu, aceste balbe nu se petrec niciodata intr-un sens de scadere a taxelor, sau de simplificare.Nimeni nu vine cu adaugiri de proiecte de legi din greseala, nu se pune problema despre asa ceva, dar nu vreau sa speculez asupra acestui fapt. Ceea ce constat eu este ca se incearca marea cu degetul. Se tot testeaza si se testeaza aceste lucruri de la alegeri incoace.Deci numai in sensul acesta asistam la testari succesive.Rezultatul efectului este simplu. Aici vorbim practic despre o taiere a pensiilor viitoare. In momentul in care contributiile pe Pilonul II sunt anulate si se revine la vechiul sistem exclusiv de pensii publice, acest lucru are drept efect reducerea pensiilor viitoare pentru toti cei care in prezent cotizeaza si la Pilonul II, pentru ca aceasta componenta de pensie prin acumulare dispare", ne-a explicat Bogdan Glavan.Daca Guvernul decide suspendarea Pilonului II de pensii, investitiile vor avea de suferit, fiind vorba despre o masura ce va descuraja acumularea de capital, a precizat profesorul universitar dr. in economie. Asta desi vicepremierul Viorel Stefan afirma saptamana trecuta ca " in 2018 ne dorim ca motorul principal sa il reprezinte investitiile" "Evident ca o masura de acest gen nu poate decat sa sporeasca incertitudinea si climatul negativ de investitii din tara aceasta, pentru ca vorbim despre o schimbare politica ce promoveaza saracia, nu bunastarea. Nu este vorba despre o schimbare politica menita sa incurajeze acumularea de capital.De unde investitii din moment ce tu lovesti in baza de capital? Practic, prin aceasta masura se urmareste o extractie de resurse din prezent si folosirea lor pentru achitarea diverselor obligatii bugetare, periclitand astfel investitiile viitoare", a subliniat Bogdan Glavan.In ceea ce priveste declaratia facuta de Liviu Dragnea, declaratie de altfel rostita si de alti guvernanti, potrivit careia romanii ar trebui sa aiba posibilitatea sa aleaga intre Pilonul I si II, Bogdan Glavan spune ca, practic, "omul are de ales intre a-si pune singur streangul de gat si a se impusca in cap"."As mai remarca un lucru, ideea care s-a spus, si anume ca ceea ce se urmareste este instituirea unei optiuni intre Pilonul I si Pilonul II. Ceea ce este un lucrui fals. Pentru ca aceste contributii sunt oricum obligatorii.Acum depinde ce fel de moarte prefera. Dar cel care vine cu o astfel de optiune nu poate fi luat in serios, nu poate fi interpretat in sensul caNu, Pilonil II este o struto-camila, el a fost creat tocmai ca un sistem de peticire a Pilonului I de pensii. Ne lasa sa acumulam o parte din aceste contributii, pensia viitoare sporind in consecinta. Dar in esenta nu suntem liberi sa alegem. Pentru ca poate eu nu vreau sa cotizez deloc, nici la Pilonul I nici la Pilonul II, sau vreau sa cotizez doar la Pilonul II", a explicat Bogdan Glavan.Asadar, spune profesorul universitar dr. in economie, intentia celor care vin cu astfel de declaratii este pur machiavelica. Bogdan Glavan a comentat si nenumaratele declaratii ale guvernantilor privind randamentul Pilonului I de pensii, afirmand ca acest lucru nu exista."Punand astfel problema,. Nu mai spun ca toate aceste lucruri au fost puse intr-un cerc mai amplu, in care s-a vorbit despre randament la Pilonul I de pensii, ceea ce nu exista. Adica este imposibil de facut o alegere pe baza de randamente. Care sa fie criteriul pe baza careia se va face aceasta alegere intre Pilonul I si Pilonul II? In functie de ce, pentru ca randament nu poate sa fie.Este evident ca este o propunere artificiala, este o gogoasa, nu are niciun fel de acoperire in realitate. Ceea ce se urmareste este de fapt nu inlesnirea si facilitarea unei alegeri, ci descurajarea omului de a participa la Pilonul II, in ideea ca o parte din contributii vor fi captate in Pilonul I si astfel statul va folosi in mod direct mai multe venituri, mai multi bani la buget", a conchis Bogdan Glavan.In cazul in care Guvernul merge pana la capat cu proiectul privind suspendarea contributiilor catre Pilonul II, administratorii fondurilor de pensii private ar avea de suferit.Radu Craciun, presedintele Asociatiei pentru Pensii Administrate privat (APAPR), a declarat pentruca impactul in urma unei astfel de decizii va fi foarte mare.Potrivit proiectului de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018, contributiile catre Pilonul II vor fi suspendate in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018, perioada in care administratorii fondurilor de pensii private ar pierde 2 miliarde de lei. Mai mult, in cazul in care suspendarea ar fi pe o perioada mai lunga sau definitiva, pierderea va fi si mai mare."Practic, noi primim in jur de 4 miliarde de lei pe an. Pentru 6 luni inseamna 2 miliarde de lei. Raportat la valoarea actuala a activelor, care este 42 de miliarde, inseamna cam 5%. Deci vom avea 5% mai putin pe 6 luni. Este un impact foarte mare. Sunt 5% pe 6 luni si, daca va ganditi la nivelul unui an, este 10% si tot asa", ne-a explicat Radu Craciun.Dupa aparitia proiectului privind suspendarea Pilonului II pe site-ul Guvernului, Dragnea&Co au fost amenintati cu plangeri penale.Astfel, senatorul PNL Florin Citu a declarat pentru Ziare.com ca va depune plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea, Olguta Vasilescu, Viorica Dancila, Viorel Stefan si Eugen Teodorovici, in cazul in care suspenda contributiile catre Pilonul II de pensii.Si fostul premier Victor Ponta a anuntat ca va depune plangere penala in cazul in care Guvernul renunta la Pilonul II de pensii si va lua banii cu care romanii au contribuit. El afirma ca in acest caz ar fi vorba despre furt calificat, fapta sanctionata de Codul Penal.Si presedintele Klaus Iohannis a reactionat luni seara, afirmand ca Guvernul trebuie sa clarifice ce intentioneaza sa faca cu Pilonul II de pensii deoarece in joc sunt banii romanilor. El a adaugat ca "abordarea PSD e la limita unei guvernari diletante foarte toxice" si ca "deja totul de duce de rapa".