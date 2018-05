Investitorii francezi spun ca Pilonul II ar trebui dezvoltat, nu suspendat: E singurul care ofera garantia absoluta

Unul dintre principalii piloni de dezvoltare a Romaniei

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, este necesara "dezvoltarea sau cel putin mentinerea la nivelul actual al sistemului de pensii private lansat in perioada 2007 - 2008 ca masura minim necesara pentru imbunatatirea capacitatii generale a intregului sistem de pensii de a face fata asteptarilor populatiei active"."Evolutiile demografice pe termen mediu indica faptul ca, in urmatorii 15 ani, fiecare angajat din Romania va ajunge sa sustina aproximativ 2,5 pensionari . Mai mult, Expert Forum estimeaza ca, la orizontul 2040, Pilonul I va acoperi doar 25% din salariul mediu brut pe economie, iar Pilonul II poate suplimenta aceasta suma cu 10-15 procente. In acest context demografic, acum 10 ani, a aparut necesitatea dezvoltarii unui sistem de pensii coerent, bazat pe trei piloni de pensii complementari, menit sa asigure o stabilitate financiara la varsta pensionarii.In conditiile in care exista o tendinta generala de subestimare a nevoilor reale de economisire, pentru majoritatea angajatilor romani, Pilonul II reprezinta singura forma reala de economisire care ofera garantia absoluta asupra contributiilor proprii", precizeaza CCIFER.In viziunea reprezentantilor Camerei franceze, evolutia fondurilor de pensii in Romania a inregistrat "cele mai bune randamente reale (ajustate cu inflatia si comisioanele) intr-un panel de 15 state membre ale Uniunii Europene, pentru perioada 2008-2017".In plus, Pilonul II din Romania ocupa, de trei ani consecutiv, aceasta prima pozitie in raportul BetterFinance, ceea ce plaseaza pensiile private pe o pozitie fruntasa in categoria instrumentelor financiare de economisire pe termen lung.Mai mult, conform unui studiu realizat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ( BERD ), la cererea Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF), Pilonul II a inregistrat randamente investitionale pozitive de la lansarea sa din 2008. In plus, dupa cum rezulta din studiul realizat de OECD referitor la performanta in termeni reali (ajustati cu inflatia) a fondurilor de pensii din 38 de state la nivel global, in perioada 2008 - 2016, fondurile de pensii din Romania ocupa locul al doilea."Prin mandatul asumat de fondurile de pensii fata de participanti, acestea urmaresc o abordare investitionala pe termen lung, fiind din acest motiv un investitor strategic in economie. Dovada o reprezinta faptul ca, ceea ce face din fondurile de pensii unul dintre principalii piloni ai dezvoltarii economice din Romania.Totodata, fiind investitori importanti strategici in companii locale si respectiv ai datoriei guvernamentale, acestia actioneaza ca un stabilizator al pietelor financiare, cat si ca un actor important al dezvoltarii guvernantei corporative in Romania", sustin reprezentantii CCIFER.Comunicatul CCIFER vine ca reactie la Programul legislativ 2018 publicat pe site-ul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul, care anunta existenta unui proiect de lege potrivit caruia contributiile la Pilonul II ar urma sa fie suspendate in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018.Duminica seara, intr-o emisiune televizata, Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a aratat ca aceasta a fost o propunere a CNP, cu care Guvernul nu este de acord.Reactia mediului de afaceri nu a intarziat insa, mai multe organizatii importante din mediul de afaceri solicitand mentinerea legislatiei si arhitecturii actuale a Pilonului II de pensii, fara alte modificari, intr-un document intitulat "Apel pentru pastrarea arhitecturii sistemului de pensii private din Romania".