Ministerul de Finante: Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile

"Pilonul 2 de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, cu atingerea unei ponderi de 1,1% din PIB la sfarsitul orizontului de prognoza (2070 n.r.) ", se arata in document.Conform MFP, rezultatele estimate prin modelul de pensii indica o crestere a ponderii cheltuielilor cu pensiile din pilonul 1, de la 8% din PIB in anul 2016, la circa 9% din PIB la mijlocul decadei 2050-60, urmata de o scadere treptata, catre finele perioadei de prognoza, pana la ponderile de la finalul anilor 2040 (8,7%)."Pe termen mediu si lung, evolutia sectorului de pensii este puternic influentata de perspectivele demografice date de evolutia ratei natalitatii si a sperantei de viata si de procesul inevitabil de imbatranire a populatiei. (...)Conform estimarilor Eurostat (EUROPOP2016), in Romania, speranta de viata la nastere pentru barbati este estimata sa creasca cu aproximativ 12 ani pe parcursul perioadei de proiectie, de la 71/2 in 2013 la 83/6 ani in 2070. Speranta de viata la nastere este estimata sa creasca cu 10 ani pentru femei, de la 78/5 ani in 2015 la 88/3 in 2070, ceea ce indica o usoara convergenta a sperantei de viata intre barbati si femei", spune MFP.