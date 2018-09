Planurile Guvernului pana la sfarsitul anului: Modificarea Codurilor fiscale, ordonanta pe insolventa si "o surpriza placuta" la Pilonul II

Modificarea Codurilor fiscale: Nu crestem nicio taxa, nu adaugam altele noi

Ordonanta pe insolventa ca sa stranga bani la buget

Amenintari pentru ANAF: Nu admit nici macar un leu scadere sub planul de incasare

Ziare.

com

"Nu va taia nimeni Pilonul II (sistemul de pensii administrat privat - n.red.), nu il va bloca. Chiar va fi o surpriza placuta fata de Pilonul II de pensii, pana la finalul acestui an", a declarat Teodorovici, la Digi24.Surpriza sau modificarea a fost decisa in baza analizei anuntate in iunie - iulie, iar aceasta a luat in calcul randamentele, costurile si tot ceea ce inseamna acesta pentru contribuabili, a detaliat minsitrul Finantelor.(n.red. - nu s-a referit la actualul Pilon III, care sunt pensiile facultative. Poate fi un mix, astfel incat", a mai spus Teodorovici, citat de Mediafax.Ministrul Finantelor spune si ca va publica in aceasta luna propunerile mediului de afaceri vizand modificarea Codului Fiscal si a celui de Procedura Fiscala si care sunt agreate de minister, urmand ca pana la sfarsitul anului acestea sa fie trecute prin Parlament."Avand in vedere ca au fost foarte multe modificari in ultimii doi ani de zile, e nevoie de o astfel de consolidare a celor doua coduri - Codul fiscal si Codul de procedura fiscala. Pe langa asta, am avut discutii cu tot mediul de afaceri si au trimis foarte multe propuneri de modificare a Codului fiscal si a celui de procedura fiscala, propuneri de simplificare, cu impact foarte bun in economie", a mai spus Teodorovici, citat de News.ro."Acum, in luna septembrie, o sa afisam pe site-ul Ministerului de Finante tot ce a venit din mediul de afaceri, ce a agreat ministerul ca masuri posibil a fi adoptate pana la final de an, iar cele doua acte normative sa fie trecute prin Parlament pana la finalul anului ca proiecte de legi, ca sa intre la 1 ianuarie. Piata nu se va supara ca vii si degrevezi.Voi face o propunere ca pe viitor, dupa 1 ianuarie 2019, guvernele sa poata doar sa scoata din Codul Fiscal, iar Parlamentul sa adauge atunci cand situatia economica o va impune, pentru a evita situatia cand guverne iresponsabile vin si taie sau cresc TVA.Nu veti vedea din medul economic sau din partea cuiva din piata vreo parere contra vreunei prevederi. (...)", a adaugat ministrul Finantelor.Teodorovici a mai anuntat si ca in sedinta de Guvern de joi va fi luata in discutie o modificare legislativa privind legea insolventei si care prevede ca orice creditor care s-a inscris la masa credala sa poata cere falimentul acelor firme care continua sa acumuleze datorii dupa inceperea procedurii insolventei sau reorganizarii.Teodorovici a catalogat situatia actuala privind firmele aflate in insolventa drept "un ajutor de stat mascat, pe care statul il permite cu buna stiinta", aratand ca in prezent sunt aproximativ 28.000 de firme in insolventa, in faliment sau in reorganizare.Intrebat daca in sedinta de Guvern de joi va fi luata in discutie o Ordonanta care se refera va insolventa, Eugen Teodorovici a raspuns afirmativ."Asa este intentia. (...) Au fost modificari legislative de multi ani facute, din pacate un cadru legislativ care a permis situatii care trebuie oprite.. Avem cam 28.000 de firme in situatia asta. Cam o mie si ceva dintre ele au plan de reorganziare. Sase mii si ceva sunt in observatie de ani de zile.Impreuna, marea lor parte, acumuleaza inca datorii peste acel moment de intrare in insolventa, peste angajamentul de asumare de plata si de necontinuare a datorilor fata de bugetul de stat. Este un comportament incorect fata de mediul de afaceri corect si este si un ajutor de stat mascat pe care statul il permite cu buna stiinta de foarte multe ori pentru ca a si intrebat ANAF-ul: ati avut parghiile legale sa opriti intrarea in insolventa ale anumitor firme? Ati avut parghiile legale ca, odata intrate in insolventa firmele sa nu mai acumuleze astfel de datorii?", a spus ministrul Finantelor Publice.El a aratat ca Ordonanta care va fi luata in discutie joi vizeaza o parte de legislatia neacoperita in prezent."Asta este intentia noastra de maine, sa avem acel cadru in baza caruia statul, de fapt oricare creditor la masa credala, sa poata sa ceara falimentul atunci cand lucrurile continua in felul acesta", a adaugat ministrul Finantelor.Teodorovici a spus ca este vorba despre un comportament care nu este corect fata de mediul de afaceri.El a mentionat ca exista o propunere ca, atunci cand se doreste intarea in insolventa, firmele sa nu aiba datorii mai mari de 50 la suta la stat."Sunt firme care, cu motive obiective la baza, au intrat in insolventa si atunci noi. Adica sunt masuri foarte bune pentru piata, de aceea avizul de la Consiliul Economic si Social a fost unul favorabil. Si atunci asta este un plafon pentru a face mai grea intrarea in insolventa a companiilor si in spacial pentru ca exista o practica din partea unor companii de a intra si a iesi din insolventa, adica ele cu asta se ocupa", a spus ministrul.Intrebat in ce consta urgenta adoptarii unui asemenea act normativ, Teodorovici a raspuns caMinistrul a ameninta si ANAF-ul, avertizand ca pana acum nu si-a atins planul propus la inceput de an cu privire la incasarea TVA, iar daca acesta nu va fi atins sefii institutiei vor fi demisi."Aceasta este o zona in care Romania intr-adevar trebuie sa actioneze radical (a incasarilor din TVA - n.red.) . Sila nivel national, fiind intr-o pozitie la nivel european codasa, ca sa nu spun pe ultima pozitie. Este o zona in care lucrurile se vor schimba. O sa vedeti si pe aceasta zona ca Romania va recupera... Daca planul ANAF-ului arata clar o crestere, nimeni nu poate sa o conteste. Eu in special ma uit la planul ANAF-ului pe zona de TVA, accize si taxe vamale. Acolo ma uit. Si aceasta a fost discutia mea si cu ANAF-ul, foarte clara.. Am spus-o si in Guvern la rectificare", a afirmat Eugen Teodorovici.Potrivit acestuia, in prezent ANAF se afla la 95% fata de planul care trebuie realizat, iar daca nu se va atinge tinta propusa atunci sefii ANAF vor fi demisi."Eu ma raportez la un plan pe care ANAF-ul l-a propus - sau Ministerul de Finante la inceputul acestui an l-a propus - pe baza caruia s-a facut Legea bugetului si atunci am spus foarte clar ca nu accept niciun fel de scadere a acestuia. Mai mult, a fost si revizuit la momentul rectificarii in sensul de a aduce ce nu s-a facut in prima parte a anului ca obligatie de facut pana la final de an, iar ANAF-ul este obligat sa vina cu propuneri de masuri concrete ca planul sa fie realizat. Repet, nu voi accepta nici macar un leu sub plan! Daca nu, inseamna ca trebuie luate masuri", a adaugat Teodorovici.