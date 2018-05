PNL: Guvernul pregateste jaful secolului. Opreste furtul lor. Sunt banii tai de pensie!

Ziare.

"Lansam o campanie pentru cetatenii care contribuie la Pilonul II, pentru a-i avertiza ca guvernarea PSD+ALDE pregatesc jaful secolului, pregatesc adoptarea unui act normativ prin care sa se mute banii de la Pilonul II la sistemul public de pensii, adica sa puna mana pe peste 9 milairde euro. Nu va fi usor sa faca acest lucru, vor cauta fel si fel de strategii.Astazi lansam aceasta campanie prin care vrem sa informam romanii ca au bani in conturile de la Pilonul II de pensii si, daca nu iau atitudine, se vor duce la pilonul public de pensii", a declarat purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.La randul sau, Dan Vilceanu, membru in Comisia de Buget-Finante a Camerei Deputatilor, a sustinut ca, desi nu recunoaste, Guvernul pregateste un proiect de lege prin care sa desfiinteze Pilonul II de pensii."Oamenii trebuie sa stie ca Pilonul I si Pilonil II nu sunt modalitati de a alege din care sa fim platiti. Sunt complementari, aceasta varianta de plata a pensiilor nu poate functiona una fara cealalta. Aceasta guvernare a pus ochii pe banii din Pilonul II inca de la inceput, iar acum ideea a reaparut. A existat o intalnire pe care Darius Valcov a avut-o cu cei care administreaza fondurile de pensii private si a aparut ideea ca procentul cu care romanii contribuie va fi 0.Nu este niciun secret ca domnul Dragnea a urmat modelul sud-american in economie si face acum la fel si cu pensiile. Argentina a renuntat la Pilonul II de pensii si in Romania se pregateste acelasi lucru. Important de stiut este ca banii din Pilonul II sunt ai nostri, pot fi lasati mostenire copiilor. Cu banii pe care statul ii aduna la Pilonul I se platesc pensiile de acum, nu este un fond de acumulare. Cei din Pilonul II sunt ai nostri, vom beneficia de ei la pensie", a declarat Dan Vilceanu.Liberalii au spus ca 3.000 de voluntari se vor deplasa in tara pentru a informa cetatenii si vor imparti doua milioane de pliante informative.Totodata, se vor strange semnaturi din partea celor care sustin Pilonul II de pensii. Campania se va desfasura pana la finalul lunii iunie, iar la final se va depune in Parlament o propunere legislativa care sa prevada cresterea contributiei la 6%, iar apoi la 8%.