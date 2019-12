Posibilitatea de a renunta la contributiile pentru Pilonul II de pensii va fi eliminata

Ziare.

com

"Un alt capitol important de prevederi din Ordonanta 114, cele privitoare la Pilonul II de pensii, se modifica prin proiectul de lege dezbatut astazi in sedinta de Guvern, dupa cum urmeaza.Sunt patru conditii esentiale care au afectat grav functionarea fondurilor de administrare a Pilonului II de pensii si prin proiectul de lege dezbatut in aceasta seara aceste prevederi se modifica radical, respectiv cerinta de majorare suplimentara a capitalului pentru administratorii fondurilor de pensii private se abroga si se revine la conditia din Legea 411/2004 care cerea o constituire a unui capital de 4 milioane de euro la deschiderea unui Pilon de administrare a pensiilor private", a declarat Ionel Danca, vineri seara, la finalul sedintei de Guvern.El a adaugat ca, in ceea ce priveste optionalitatea contribuabililor intre Pilonul I si Pilonul II de pensii, dat fiind faptul ca "aceasta nu a functionat in realitate, numarul celor care au facut o astfel de alegere este infim, aceasta prevedere se abroga de asemenea".Danca a mentionat ca s-au facut propuneri de modificare si privind comisioanele de administrare."Comisionul de administrare de pana la 1% din valoarea contributiilor virate la Pilonul II de pensii, vorbim de comisionul de administrare legat de contributiile care se vireaza si care era de pana la 1%, se diminueaza la 0,5%, iar din acesti 0,5%, 0,1 puncte procentuale reprezinta comisionul pe care-l incaseaza Casa Nationala de Pensii, spre deosebire de 0,5 puncte procentuale cum era prevazut in OUG 114.Si, de asemenea, taxarea activitatii de administrare a fondurilor de pensii private de catre ASF se limiteaza la 10% din costurile de administrare ale acestor fonduri", a mai declarat seful Cancelariei premierului.