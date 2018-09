Procesul sefei NN Pensii: Avocatul ASF a intrat in concediu de "refacere a capacitatii de munca" inainte de ultimul termen

Cazul NN Pensii

Motivul: avocatul Autoritatatii de Supraveghere Financiara (ASF) este intr-o perioada de "refacere a capacitatii de munca", ce a inceput pe 6 august si se termina pe 29 septembrie. ASF a aratat ca vrea sa se judece acest dosar doar cu acest aparator si nu este de acord cu inlocuirea acestuia.Pe de alta parte, avocatii Ralucai Tintoiu venisera pregatiti astazi pentru a pune concluziile finale in acest caz. Ei au acuzat o tergiversare si au cerut judecarea cazului in lipsa avocatului, cu posibilitatea ca ASF sa depuna concluzii scrise.Mai ales ca astazi venise pentru a fi audiat unul dintre martori, un specialist in resurse umane care trebuia sa explice de ce ASF, prin convocarea unei conferinte de presa, atunci cand a anuntat sanctiunea Ralucai Tintoiu, i-ar fi adus un prejudiciu de imagine."Am accesat contul de Facebook al avocatei angajate de ASF. Nu este vorba de refacere a capacitatii de munca, ea este in concediu in insula Thassos. A postat fotografii de acolo cu mesajul: Uite mie asa imi place marea...in septembrie", au explicat avocatii Ralucai Tintoiu.Acestia voiau sa arate ca avocatii ar trebui sa-si ia concediu in perioada vacantei judecatoresti, iunie-septembrie, iar in caz contrar sa-si asigure substituirea.Judecatorul a subliniat, insa, ca este singurul termen de amanare a procesului din acest motiv.Raluca Tintoiu, fostul director general al NN Pensii, a fost sanctionata de ASF cu 100.000 de lei la inceputul anului 2017, pentru ca i-a avertizat pe clienti ca au existat discutii privind o eventuala nationalizare a fondurilor de pensii private.Totodata, ASF i-a retras autorizatia de director general. Autoritatea a sanctionat si fondul de pensii NN cu o amenda record de 750.000 de lei. NN Pensii a decis, insa, sa nu conteste amenda.