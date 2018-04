Romanii au cu 1,1 miliarde de euro mai putin la Pilonul II de pensii, pentru ca nu s-a respectat legea

Ziare.

com

Impactul la nivelul Pilonului II este de 1,1 miliarde de euro, potrivit prezentarii sustinute marti de Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) in Comisia economica din Senat.Legea 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat, prevedea un calendar de crestere a contributiei virate catre Pilonul II de la 2% din venitul brut in 2008 la 6% in 2016, potrivit APAPR.Dupa mai multe intarzieri, contributia a ajuns la 5,1% in 2016 si 2017 si a scazut la 3,75% in 2018."Din cauza nerespectarii legii, romanii au acum, dupa 10 ani de Pilon II, sume cu 12,9% mai mici in contul personal decat ar fi avut daca legea ar fi fost respectata. Impactul la nivelul Pilonului II este de 1,1 miliarde de euro - contributii nevirate", se arata in prezentare.Randamentul investitional al Pilonului II, pe baza VUAN (Valoarea Unitara a Activului Net) mediu, pentru perioada mai 2008 - februarie 2018 a fost de 128,3%, adica o medie de 8,8% pe an de la lansare pana in prezent, potrivit APAPR."Totalul activelor administrate a ajuns la 41,7 miliarde lei in februarie 2018. Din aceasta suma, 7,2 miliarde lei (1,5 miliarde euro) reprezinta castigul net obtinut de participanti prin investirea banilor lor", se arata in prezentare.APAPR a subliniat ca 92% din activele de circa 9 miliarde euro ale Pilonului II sunt investite in economia romaneasca, iar 75% din active sunt investite in obligatiuni si piata monetara."La Bursa de Valori de la Bucuresti, fondurile de Pilon II detin circa 1,9 miliarde euro (20% din actiunile liber tranzactionate), asigurand circa 15% din lichiditate. (...) Pilonul II a avut un rol decisiv in succesul ofertelor publice lansate pe BVB, fondurile de pensii cumparand participatii de pana la 20%-25% in cadrul ofertelor", se arata in prezentare.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a dat din nou, marti, asigurari ca Pilonul II nu se desfiinteaza, dar spune ca vrea sa stimuleze romanii sa treaca la Pilonul I de pensii , adica cel de stat, astfel incat pilonul de pensii private sa devina optional.El a anuntat ca pana la finalul primului semestru din acest an o sa ajunga pe masa Guvernului o propunere de mecanism privind transferul pensiei de la Pilonul II la Pilonul I