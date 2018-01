Romanii investesc tot mai mult in Pilonul III de pensii

Ziare.

Anul trecut numarul celor care aveau pensii facultative a crescut cu 40.000 de persoane, arata Digi 24. Si asta in urma scandalului nationalizarii pensiilor Pilonul II, dar si balbaiala autoritatilor.Contributiile romanilor cu pensii facultative au fost in 2017 de 272 de milioane de lei, iar in 2016 au fost 247 de milioane de lei. Conform datelor, in ultimii sapte ani contributiile stranse la pensiile facultative aproape ca s-au triplat."Cei care vor iesi la pensie peste cateva decenii, peste cativa ani, vor avea un fond de pensii privat mai mic. Generatiile de acum cred eu ca vor prinde si o varsta de pensionare mai inaintata, dublata de faptul ca scade, din pacate, natalitate, suntem intr-o zona de disputa sociala, ar trebui sa existe un echilbru", sustine Adrian Benta, consultant fiscal.In schimb, in 2017 a scazut contributia la fondurile private obligatorii administrate privat - adica Pilonul II - de la 3,7% din salariul brut, de la 5,1%.