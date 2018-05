Semnal de alarma tras de bancheri: Nationalizarea Pilonului II nu e suficienta pentru a echilibra bugetul. Cresterea taxelor e iminenta. O seceta ne-ar costa doua miliarde de euro

o seceta afecteaza cu doua miliarde de euro economia Romaniei

"Avem un buget public in dezechilibru, iar cea mai simpla modalitate de a acoperi acest deficit este prin taxe. Se discuta acum de sistemul de Pilon II de pensii, probabil acesta va fi primul pas, insa probabil nu va ajunge si atunci vor urma taxe. Cel mai usor de impus sunt taxele pe venituri sau taxe indirecte", sustine Adrian Codirlasu, presedinte CFA si vicepresedinte al Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania.La randul sau, Florian Libocor, economist-sef al BRD, a avertizat guvernantii ca o crestere de taxe va fi extrem de greu de implementat, dupa ce au promis exact invers, adica eliminarea unor taxe si impozite."Pilonul II (nationalizarea sa - n.red.), daca se va intampla, este one-off (se intampla o singura data - n.red.) . A doua oara nu mai ai de unde sa il iei. Si, daca se va intampla, Doamne fereste!, va fi un semnal extrem de negativ in afara.Taxe si impozite? Le urez succes! E usor sa dai, dar e tare greu sa iei, extrem de greu", a precizat Libocor.El considera ca o alta masura ce poate fi luata pentru echilibrarea bugetului este taierea de investitii, ceea ce s-a intamplat constant."Vin si va intreb: Cum vi se pare sa explici ca a crescut PIB-ul potential, cand tie ti-au scazut investitiile, cand sfidezi orice teorie economica, indiferent unde a fost ea scrisa? In concluzie, nu stiu daca vor aparea noi taxe, pot sa spun insa ca va fi extrem de dificil sa le implementeze dupa ce au venit cu mesajul ca taiem 104 taxe", a aratat bancherul.In opinia sa, probabil ca solutia, pe moment, vine din zona optimizarii colectarii veniturilor bugetare."Dar asta doare, doare extrem de rau si de tare, pentru ca trebuie, practic, sa-si scoata mana din buzunarul drept si s-o bage in buzunarul stang, daca m-ati inteles ce vreau sa spun", a continuat oficialul BRD.Totodata, profesorul Cristian Paun, prodecan al Facultatii de Relatii Economice Internationale din cadrul ASE, mai adauga un pericol pe lista, amintind cat de mult se bazeaza economia tarii pe agricultura, care, la randul ei, depinde de situatia meteo."Fereasca Dumnezeu de o seceta anul acesta, mi-e ca problema o sa apara, Doamne fereste!, de la divinitate. Asta este Romania! Am ajuns sa depindem de vrerea Domnului, ceea ce mie imi arata multe. Noi, ca popor, nu prea facem multe sa ne pazim de vrerea Domnului. O economie care depinde de vrerea Domnului este foarte, foarte problematica", a spus Paun.Adrian Vasilescu, consilier strategic BNR, a aratat ca. "Exact cat trebuie", i-a raspuns Paun.