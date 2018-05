Si Ponta ameninta cu plangere penala, "daca Guvernul fura banii din Pilonul II". Cand era premier, i s-a propus si lui sa faca asta

Si Florin Citu ii ameninta cu plangerea penala pe Dragnea & Co

"Nu sunt de acord de principiu cu folosirea plangerilor penale in lupta politica (ce a facut recent Orban am spus deja ca este o prostie) - pentru decizii politice (bune sau proaste) se da socoteala in Parlament si la alegeri.Cand vine vorba insa de banii MEI (si ai dvs) acumulati la Pilonul 2 de pensii, lucrurile sunt insa total diferite - acei bani NU sunt ai statului, ci au fost platiti de mine (si de toti cei care aveau in 2006 sub 35 de ani) si imi apartin/ daca Guvernul ii va lua, acesta nu este o decizie politica si fapta reprezinta infractiunea de furt calificat sanctionata de Codul Penal!Plangerea va fi pentru suma acumulata in contul meu si impotriva tuturor celor care vor semna ordonanta de urgenta sau proiectul de lege", scrie Victor Ponta pe Facebook El subliniaza ca, in 2012, cand a preluat functia de premier, Guvernul avea mare nevoie de bani insa nu a acceptat ideea de a lua banii de la Pilonul II, idee despre care spune ca a fost sugerata de persoane care acum sunt apropiate de Liviu Dragnea."Am preluat functia de prim-ministru in 2012, cand aveam mare nevoie de bani sa platim salariile si pensiile taiate de Basescu si sa returnam imprumutul facut la FMI - dar niciodata nu am acceptat ideea ca am putea lua banii de la Pilonul 2 ca sa acoperim nevoile de atunci (desi mi-a fost propusa chiar de catre oamenii care acum ii stau alaturi lui Liviu Dragnea)! ", precizeaza Victor Ponta.Fostul premier critica si declaratiile liderului PSD, Liviu Dragnea, potrivit caruia romanii ar trebui sa aiba posibilitatea sa aleaga intre Pilonul I si Pilonul II . Astfel, Ponta afirma ca oamenii ar trebui sa poata alege daca vor sa renunte la contributia catre pensia de stat si sa transfere banii doar catre pilonul obligatoiu de pensii private."Am vazut declaratiile prin care Dragnea incearca sa stinga scandalul Pilonului 2 printr-o noua smecherie (o propunere perversa si manipulatorie): oamenii sa aleaga daca sa mai cotizeze sau nu la Pilonul 2 / in acest caz insa- eu am mai multa incredere sa dau banii mei de pensie spre administrare unor fonduri private si transparente decat sa stiu ca se ocupa de ei Darius si Olguta (si cred ca multi sunt ca mine)!Deci optiunea de care vorbea Dragnea sa fie completa si fiecare roman sa decida unde isi pune banii de pensie (la Pilonul 1 sau la Pilonul 2) cu conditia ca statul sau administratorul privat sa fie transparent si sa nu dea voie niciodata Guvernului sa confiste acei bani!", conchide Victor Ponta.Si senatorul PNL Florin Citu a anuntat ca va depune plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea, Olguta Vasilescu, Viorica Dancila, Viorel Stefan si Eugen Teodorovici, in cazul in care suspenda contributiile catre Pilonul II de pensii."In cazul in care vor merge in continuare cu acest proiect, este singura masura pe care putem sa o luam. Voi semna eu primul si apoi voi chema si cetatenii sa semneze", a declarat Florin Citu pentruAmintim ca, potrivit unui proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018 si publicat duminica seara, Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie . Astfel, contributiile CAS urmeaza sa fie incasate integral la buget.Imadiat dupa aparitia proiectului pe site-ul Guvernului, au iesit in presa dezminta ceea ce scrie in document, arunand pisica de la unii la altii.Mai intai a iesit ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, care a spus ca suspendarea Pilonului II de pensii ar fi doar o solutie propusa de Comisia Nationala de Prognoza , insa Guvernul nu este de acord cu ea si nu o va transpune intr-o ordonanta de urgenta.Mai mult, Vasilescu a dat asigurari ca Pilonul II de pensii private nu va fi suspendat din luna iulie a acestui an, asa cum prevede proiectul de lege privind reglementarea pensiilor administrate privat publicat duminica pe site-ul Guvernului Romaniei."Nu se va intampla, pentru ca trebuie sa ajunga la noi", a spus Olguta Vasilescu, dupa ce pe site-ul Guvernului a fost publicata descrierea unui proiect de lege care prevede ca Pilonul II de pensii va fi suspendat incepand cu 1 iulie, precum si mai multe modificari ale legislatiei in domeniu.Luni dimineata, a reactionat si Comisia Nationala de Prognoza, care a dat asigurari ca plata contributiilor catre Pilonul II de pensii nu va fi suspendata.Ion Ghizdeanu, presedintele CNP, a declarat pentru Agerpres ca documentul a fost introdus din greseala in programul legislativ al Executivului pe 2018 "Noi facem tot felul de evaluari, scenarii, analize interne. De aici, cineva, eu fiind plecat in SUA, auzind ca se discuta astfel de scenarii, a trecut acolo. Deci tot randul este o analiza interna, nu avem nici macar un proiect cu asa ceva. Au fost (informatii extrase - n.red.) din scenarii si s-a trecut eronat acel rand cu pilonul II.Si, ca sa fie si mai clar, nu era nici vorba de suspendare. A fost o eroare pe care ne-o asumam si vom vedea cine a introdus-o si ne-o asumam ca s-a introdus.Mai sunt vreo doua erori acolo, introduse tot din scenarii, analize si evaluari. Intregul post legat de Pilonul II este o eroare", a explicat Ghizdeanu.A iesit apoi la declaratii si Liviu Dragnea, care a negat categoric ca Guvernul ar avea in intentie nationalizarea Pilonului II de pensii si a transmis "prieteneste" un mesaj celor care vorbesc public despre aceasta posibilitate ca raspandirea de date false este pedepsita de Codul Penal."Nu stiu ce a spus seful de la Prognoza, dar o guvernare se exercita in baza programului de guvernare, care e public. Obiectivele noastre au fost asumate si sunt sustinute in continuare", a mai declarat liderul PSD.Liviu Dragnea a anuntat ca i-a cerut ministrului Muncii sa finalizeze "o analiza riguroasa, exhaustiva a tuturor datelor financiare" si sa ofere toate informatiile financiare referitoare la nivelul de pensie pe care il va avea un cetatean care va avea pensia doar la Pilonul I si unul care va avea pensii si la I si la II, pentru ca "cetateanul roman odata informat sa aiba posibilitatea sa opteze unde considera ca e mai bine, doar in Pilonul I, sau si in Pilonul I, si in Pilonul II.".Initiatorii acestui controversat proiect de lege sunt Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si Secretariatul General al Guvernului, iar actul reprezinta o prioritate legislativa, arata documentele oficiale ale Guvernului.