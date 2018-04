Stolojan, despre ideile lui Teodorovici pentru Pilonul I si II de pensii: O aiureala economica, o politica abuziva

Ziare.

"Este o surpriza neplacuta, pentru ca domnul Teodorovici, ministrul Finantelor, este unul din putinii ministri din actualul Guvern, care poate rationa economic, pe baza unor principii sanatoase. Din pacate, sigur ca influenta politicului aici este mult mai mare si discut de o politica abuziva, de o gandire economica rudimentara", a declarat la RFI Romania Theodor Stolojan.Potrivit acestuia, pentru ca Pilonul II sa devina optional, trebuie creat un stimulent pentru cei care astazi vor sa aleaga doar Pilonul I si sa renunte la sistemul privat."Discutam de doua sisteme de pensii complet diferite: sistemul public de pensii general, in care cei care astazi muncesc platesc contributii la fondul de pensii din care se plateste pensia celor care astazi sunt la pensie si acel sistem privat obligatoriu de pensii, in care fiecare om in momentul in care incepe activitatea lui, pentru care primeste un venit incepe si-si constituie propriul fond de pensii in timpul vietii lui active, este proprietatea lui.A discuta acum ca sa-l faci optional inseamna, daca vrei sa stai in limitele unor principii economice, sa creezi un stimulent pentru cei care astazi vor sa aleaga numai sistemul 1 si sa renunte la sistemul privat, pentru ca altfel nu are nici un sens", explica eurodeputatul.In opinia sa, posibilitatea de a investi banii din Pilonul I de pensii, asa cum a declarat ministrul Finantelor, "este o aiureala, pentru ca orice scoti din sistemul general de pensii ca sa investesti trebuie sa vii sa dai o subventie mai mare din bugetul de stat, pentru ca exista un numar de pensionari in prezent in dreptul de pensii la care pensia trebuie platita. Deci daca tu te apuci si o parte din veniturile sistemului general de pensii public vrei sa le scoti de acolo, sa le investesti, inseamna ca trebuie sa completezi de undeva banii necesari pentru plata pensiilor la zi. Este o aiureala economica".Citeste mai multe despre Stolojan, despre sistemul de pensii: Ministerul de Finante are o gandire economica rudimentara pe RFI Romania