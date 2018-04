Teodorovici despre Pilonul II: Normal si de bun simt este ca statul sa ofere alternative

Ziare.

com

Premierul Viorica Dancila a declarat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca nicio persoana nu va avea pensia de la stat diminuata daca va contribui la Pilonul II de pensii, o echipa de specialisti din Guvern urmand sa discute cu administratorii de pensii private si cu asociatiile de beneficiari, pentru a se realiza un nou cadru legal.Dancila a precizat ca isi propune ca pana la sfarsitul trimestrului al doilea, acesta sa primeasca avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru a putea fi adoptat in sedinta de Guvern.Teodorovici considera ca este normal ca statul sa ofere alternative contribuabililor si trebuie sa existe transparenta si pe Pilonul I de pensii, cum este la Pilonul II."Normal si de bun simt este ca statul sa ofere alternative. Cum am facut in cadrul companiilor cu plafon sub un milion de euro, sa opteze pentru una din cele doua variante, impozit pe profit sau pe cifra de afaceri, asa si aici. Avem doi piloni: Pilonul I, al statului, si cel privat. Lasa-l pe om sa opteze. Daca eu, ca stat, ii ofer o optiune, in sensul ca Pilonul I va deveni mai atractiv si omul decide (...) de ce sa nu o faca? Nu inteleg care e temerea celor care sunt in zona Pilonului II. Ei vor putea sa opteze intre I sau II. (...) Am spus foarte clar ca trebuie sa existe transparenta si pe pilonul I de pensii, exact cum este la privat. Adica omul sa stie cu cat a contribuit, cat i s-a acumulat si pe ce se bazeaza", a spus Teodorovici, la Antena 3.In cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei, Comisia Europeana (CE) a criticat reducerea contributiei virate Pilonului II de pensii administrate privat, avertizand ca aceasta masura va pune probleme suplimentare sistemului de pensii, a anuntat recent Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).In acelasi timp, pietele financiare, mai ales Bursa de la Bucuresti (BVB), vor avea de suferit de pe urma afectarii Pilonului II, care este printre cei mai mari investitori institutionali de pe piata locala de capital, potrivit APAPR.