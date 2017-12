PSD vrea sa umble si la pensiile militare - cine ar urma sa le primeasca

Ziare.

Propunerea legislativa vizeaza modificarea si completarea unor acte normative din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale si este initiata de 7 deputati PSD, respectiv: Caprar Dorel-Gheorghe (presedintele Comisiei de Aparare a Camerei), Weber Mihai (presedintele Comisiei comune pentru controlul activitatii SIE), Andrei Alexandru-Ioan, Bontea Vlad, Cuc Alexandru-Razvan, Todor Adrian, Tripa Florin-Dan.Modificarile propuse de deputatii PSD vizeaza Legea nr. 384/2006 privind Statutul soldatilor si gradatilor profesionisti. Astfel, articolul 18 al acestui act normativ ar urma sa se modifice si sa aiba urmatorul cuprins:"1) Soldatii si gradatii profesionisti au dreptul la pensie militara de stat, potrivit legii.2) Soldatii si gradatii profesionisti, pensionari militari, carora li s-a conferit Semnul onorific In Serviciul Patriei pentru 15, 20, 25 de ani de activitate in domeniile apararii, ordinii publice si securitatii nationale beneficiaza de un spor de 10%, 15% si, respectiv, 20% din cuantumul pensiei, similar cadrelor militare, potrivit legislatiei in vigoare".Totodata, initiatorii propunerii legislative modifica si articolul 1 al Legii nr. 573/2004 privind Semnul onorific In Serviciul Patriei, care ar urma sa aiba urmatorul cuprins:"Semnul onorific In Serviciul Patriei se confera ofiterilor, functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalete cu gradele de ofiteri si preotilor militari, din MApN, MAI, MJ, SRI, SIE, SPP si STS care au 15, 20 si 25 de ani de activitate in domeniile apararii, ordinii publice si securitatii nationale".In acest moment, articolul 18 din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti prevede ca:" (1) Vechimea in serviciu in calitate de soldat sau gradat profesionist este considerata vechime in serviciul militar si se ia in calcul la stabilirea pensiei, conform prevederilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.(2) Soldatii si gradatii profesionisti beneficiaza de incadrarea in conditii deosebite, speciale si alte conditii a activitatii pe care o desfasoara sau a locului de munca unde lucreaza, conform legislatiei aplicabile cadrelor militare in activitate. Perioada in care soldatii si gradatii profesionisti participa la misiuni in afara teritoriului statului roman se considera dublu la calculul vechimii in serviciul militar".In expunerea de motive a propunerii legislative se arata ca in prezent exista o serie de diferente intre drepturile celor doua categorii de personal - cadre militare, respectiv soldati si gradati profesionisti si ca modificarile propuse sunt menite sa asigure cadrul legal necesar implementarii masurilor ce se impun pentru cresterea atractivitatii profesiei militare, extinderea bazei de selectie si motivarea personalului existent.Potrivit expunerii de motive, semnata de initiatorii propunerii legislative, demersul nu implica alocarea unor fonduri suplimentare in perioada 2017-2020 intrucat beneficiarii Semnului onorific In Serviciul Patriei prevazuti de acest proiect de lege vor valorifica acest drept la momentul iesirii la pensie, care se va produce din anul 2021, cand se vor face si primele alocari bugetare.