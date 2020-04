Aproape 9.500 de beneficiari de pensii de serviciu, in martie: Cea mai mare pensie medie este de 18.880 lei

medie

Cei mai multi, respectiv 4.018, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, in cazul acestora inregistrandu-se siRaspunzand la o interpelare in Parlament, Ministerul Muncii informa in vara trecuta ca cea mai mare pensie de serviciu platita de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) fusese in luna mai de 73.890 de lei brut si ii revenea unui fost magistrat. Conform Digi14, era vorba atunci despre fostul procuror comunist Gheorghe Balasoiu, fost comandat al penitenciarului Colibasi.De Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilorbeneficiau 835 de persoane. Pensia medie era de 5.769 lei, din care 3.308 lei suportati de la bugetul de stat.In ceea ce priveste beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul, numarul acestora era de 791 de persoane, pensia medie ridicandu-se la 4.760 de lei (2.760 lei de la bugetul de stat).Potrivit sursei citate, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutulcivil navigant profesionist din aviatia civila din Romania beneficiau 1.426 de pensionari, iar pensia medie se ridica la 11.349 lei, din care 7.763 lei suportati din bugetul de stat.Pensii de serviciu pentru beneficiari de las-au acordat unui numar de 604 persoane, media fiind de 8.124 lei, din care 4.170 de lei cota suportata din bugetul de stat.De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutulbeneficiau 1.789 pensionari, pensia medie fiind de 4.658 lei, din care 2.741 lei suportati din bugetul de stat.