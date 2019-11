Daianu (Consiliul Fiscal): Nu este vorba despre taieri, dar salariile si pensiile nu vor putea creste asa cum a decis PSD

Tot se spune ca vor taia salarii si pensii. Nu este vorba de asa ceva. Nu pot sa fie crescute potrivit calendarului care este in vigoare in momentul de fata

"Tot se spune ca vor taia salarii si pensii. Nu este vorba de asa ceva. Nu pot sa fie crescute potrivit calendarului care este in vigoare in momentul de fata", a declarat Daianu, miercuri, pentru RFI Romania."In primul rand, este o cauza structurala, care nu este de cativa ani, anume putinatatea resurselor bugetare. Ma refer la venituri fiscale, care sunt foarte mici. Suntem pe ultimul loc, desi Romania nu este un paradis fiscal. Aceasta stare foarte precara a veniturilor fiscale isi are obarsia nu numai in calitatea institutiilor, in slabiciunea institutiilor, in subperformata agentiei nationale de colectare, ANAF.Are la obarsie si decizii de politica fiscala, care nu au fost inteligente. Am scazut prea mult taxe si impozite. Eu nu sunt un oponent inversunat ale unor masuri de reducere de taxe si impozite, masuri de simplificare, dar totul trebuie sa aiba o masura. Aici gasim explicatia pentru care dupa 2015 veniturile fiscale au scazut cu aproape doua procente din PIB. Putinatatea resurselor ar fi o cauza structurala", a explicat presedintele Consiliului Fiscal.Acesta a mai spus ca o alta cauza este legata de sub-optimul unor decizii de politica bugetara, de politica fiscala."In plus, stresul foarte mare din bugetul public este legat de o sarabanda a cresterii veniturilor salariale si de pensii, care, in momentul de fata, pun o presiune teribila pe un buget care si asa are o incordare launtrica structurala foarte mare.Ce va vedea ministrul Citu? Va vedea aceasta incordare structurala extraordinara, pe care nu o intalnesti la alte bugete din tarile invecinate. Cred ca nu se poate sub 3%. Nu vad cum", a adaugat el.Daianu a mai subliniat ca "marea provocare este bugetul pentru 2020", in conditiile in care cresterea de 40% la pensii este prevazuta de la 1 septembrie 2020.Aceasta majorare "reprezinta un soc", in opinia lui."Va spun ce se poate face. Nu suntem in situatia sa taiem salarii si pensii. Acest lucru trebuie spus in mod emfatic.40% de la 1 septembrie 2020 nu poate fi amortizat, nu poate fi absorbit de buget. A crede ca poti sa ai o colectare mai buna a veniturilor fiscale inseamna ca intram in teritoriul metafizicii. Asa ceva nu este posibil.Avem nevoie de o reforma a ANAF. Poate in trei, patru ani vom mari colectarea cu doua procente din PIB, dar nu se poate pe termen foarte scurt", a mai completat Daniel Daianu.Citeste mai multe despre Salariile si pensiile nu vor putea creste cum a decis PSD (Consiliul Fiscal) pe site-ul RFI Romania