Guvernantii dau asigurari ca maresc pensiile cu 10%, de la 1 iulie, dar bugetul este strans ca intr-un cleste. De unde bani?

Anul trecut s-au luat bani de la investitii. Acum ele au scazut la minime istorice

Fara o rectificare bugetara, deficitul sare peste 3% din PIB

"Pentru fiecare masura pe care am avut-o pentru acest an, impactul bugetar a fost prevazut in acest an in buget. Tot ce s-a prevazut in acest an se va realiza. Se maresc pensiile cu 10% de la 1 iulie", a declarat zilele trecute ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici , reiterand ca "nu sunt si nu vor fi probleme nici cu pensiile si nici cu salariile".Insa, din executia bugetara publicata de Ministerul de Finante reiese ca bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele patru luni cu un deficit de 6,05 miliarde lei, adica 0,65% din Produsul Intern Brut (PIB).In aceste conditii, chiar are bani Guvernul pentru cresterea cu 10% a pensiilor din luna iulie? Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal, a declarat pentruca, daca ne raportam la alocarile bugetare prevazute in bugetul pe acest an, nu sunt bani suficienti pentru aceasta majorare.Potrivit acestuia, cheltuielile de asistenta sociala, care includ in primul rand pensiile, cresc mult mai repede decat cresterea bugetata pe tot anul. Nici in ceea ce priveste cheltuielile cu personalul nu stam prea bine, pentru ca si aici cresterea este mult prea mare fata de ceea ce s-a bugetat.Daca ne uitam si la cheltuielile de personal, de asemenea dinamica este mult prea rapida. Daca ne uitam la cheltuielile de asistenta sociala, ca acolo intra pensiile, pe primele patru luni cresterea fata de aceeasi perioada a anului anterior este de 10,8%. Bugetul pe 2018 s-a facut cu o crestere pe tot anul de 6,5%.Cheltuielile de asistenta sociala, care includ in primul rand pensiile, cresc deja oricum mult mai repede decat cresterea bugetata pe tot anul. Daca luam in calcul ca de la jumatatea anului vor creste pensiile, este absolut clar ca nu ajung banii in buget si trebuie realocati bani din alta parte. La personal, de asemenea, avem un buget facut cu 16,6% crestere fata de 2017, iar la patru luni avem o crestere de 20,4%. Ceea ce arata si aici ca avem o dinamica mult mai rapida decat ceea ce s-a bugetat. Asadar, si la personal trebuie alocati bani din alta parte", explica Ionut Dumitru.Totusi, sustine presedintele Consiliului Fiscal, vor exista bani pentru cheltuielile de personal si de asistenta sociala, pentru ca sunt cheltuieli obligatorii si trebuie platite. De unde vor veni acesti bani? Vor fi realocati de la alte domenii, spune Ionut Dumitru."Deci daca ne raportam la ceea ce s-a bugetat, nu ajung banii. Daca ne gandim la modul general, daca vor fi bani, in mod cert vor fi bani, dar ei vor fi luati din alta parte. Pentru ca cheltuielile de personal si de asistenta sociala sunt cheltuieli obligatorii, deci se vor plati. Atata timp cat ele sunt obligatorii, resurse se vor gasi, dar banii vor fi luati din alte directii", a declarat presedintele Consiliului Fiscal.El a dat ca exemplu anul trecut, cand a existat o situatie similara. Nici in 2017 nu au fost bani suficienti pentru plata pensiilor si a salariilor si s-au facut doua rectificari bugetare, cei mai multi bani fiind luati de la investitii. Dar anul acesta stam foarte prost si la acest capitol, investitiile scazand deja la minime istorice, precizeaza presedintele Consiliului Fiscal."Daca ne uitam la anul trecut de exemplu, am avut o situatie similara. La rectificarile bugetare am vazut bani realocati de la investitii si alocati la personal si asistenta sociala. La prima rectificare bugetara din 2017 s-au taiat investitiile cu vreo 10 miliarde de lei si s-au alocat vreo 8 miliarde si jumatate la salarii si asistenta sociala. La rectificarea a doua s-a facut o chestiune similara, dar de o dimensiune mai mica.Nici anul trecut nu au fost bani prevazuti in buget, dar ei au fost luati in executie de la investitii.In plus, avem deja investitii pe primele luni ale anului destul de mari facute pentru achizitii de echipamente militare. Ori ele sunt deja facute. Ceea ce ramane in afara echipamentelor militare, probabil ca este destul de putin ca sa poti sa iei resurse de acolo si sa le pui la cheltuielile curente", a subliniat Ionut Dumitru.O rectificare bugetara este insa necesara, afirma presedintele Consiliului Fiscal. In caz contrar, exista riscul sa incheiem anul cu un deficit bugetar peste pragul de 3% din PIB."Ecuatia bugetului este o ecuatie cu mai multe necunoscute. Nu pot sa sugerez eu acum de unde sa se ia bani. Guvernul trebuie sa gaseasca o solutie. Ca se vor aduce mai multi bani la buget printr-o colectare mai buna, ca se vor introduce niste taxe suplimentare, ca se va umbla la Pilonul II, sunt multe ipoteze la mijloc, nu pot sa speculez eu.Dar problema cu Pilonul II si toata aceasta discutie cu Pilonul II trebuie gandita in ecuatia bugetara de acum. Ecuatie bugetara care arata ca veniturile la patru luni sunt sub ceea ce s-a bugetat pe tot anul, ca dinamica, iar cheltuielile sunt mult peste. Aceasta esteDeci este nevoie de niste corectii pentru a putea asigura plata cheluielilor sociale si a inchide deficitul bugetar la sub 3%.. Lucrul acesta cred ca este evident pentru oricine", a subliniat Ionut Dumitru.In concluzie,puncteaza presedintele Consiliului Fiscal."Cred ca problema principala in momentul de fata a bugetului este partea de cheltuieli. Noi avem un buget facut anul acesta cu o crestere pe cheltuieli de 13,9% pe tot anul si noi la 4 luni avem 21,5%. In timp ce pe venituri avem un buget facut pe 2018 cu 14,2% crestere, iar veniturile totale la 4 luni sunt 11,8% crestere fata de aceeasi perioada a anului anterior. Deci pe venituri suntem putin sub si pe cheltuieli suntem mult peste", a conchis Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal.