Judecatorii CCR, alesii locali si parlamentarii vor putea sa cumuleze in continuare pensia cu salariul de la stat - Ministerul Muncii

"Am propus Cabinetului sa analizam oportunitatea prevederilor legate de interzicerea cumulului pensiei cu salariul in sistemul public, in sensul in care am propus un mecanism pentru stabilirea modului in care, in mod obiectiv, o persoana sa poata alege intre pensie si salariu in conditiile in care salariul este din sistemul public", a declarat Violeta Alexandru.Ea a precizat caDe asemenea, a prezentat exceptiile acestei interziceri."Am propus ca cei a caror pensie nu depaseste salariul minim brut pe tara sa poata realiza acest cumul, astfel incat sa nu afectam categorii care au un nivel de venit redus.Am stabilit faptul ca aceste prevederi nu vor fi aplicate astfel incat sa fie afectat un drept, cum este dreptul de a fi ales, asa cum spun si hotarari ale CCR. Cu alte cuvinte", a mai spus ministrul Muncii.