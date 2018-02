Primarii vor si ei pensii speciale: Dumnealor si le-au adjudecat, la noi nu S-A gandit!

Ziare.

Edilii din Asociatia Comunelor din Romania s-au plans la vicepremierul Paul Stanescu si au cerut pensii mai mari, sustinand ca acum unele sunt sub salariul minim.Primarii se compara cu parlamentarii pentru care fac campanie electorala si care apoi se bucura de pensii speciale, in timp ce edilii nu au acest privilegiu, dar si l-ar dori si ei."Dumneavoastra ati ajuns acolo datorita noua. Noi nu suntem la comune datorita dumneavoastra", subliniaza Iulian Gaina, primarul din Tarcau, Neamt, citat de TVR.Pe aceeasi idee, merge si edilul din Albota, Arges, usor agramat: "In momentul in care au aparut pensiile speciale, pe care dumnealor si le-au adjudecat, la noi nugandit"."Vrem ca si pensia, dupa ce o viata ti-ai pus-o in slujba comunitatii, sa-mi redea demintatea", spune plina de aplomb o doamna primar din Cumpana, Constanta.Vicepremierul Paul Stanescu le-a dat dreptate primarilor: "Le spun colegilor mei parlamentari, cand ajungi acolo, incepi sa te uiti in sus asa, te ia plafonul ala de cap si zici ca ai ajuns ca ai fost tu destept".In schimb, premierul Viorica Dancila mai are nevoie de timp ca sa analizeze problema si sa vada daca exista resurse financiare pentru pensiile primarilor: "Vom vedea daca este argumentat sau nu, daca este sustenabil sau nu".Dintre parlamentarii intervievati de TVR, unii sunt total de acord, altii complet impotriva acestei idei.Florin Iordache de la PSD sustine ca trebuie analizata situatia si sa nu "facem discriminare".La PNL, Corneliu Olar isi aminteste cele 5 mandate de primar si ar sustine "categoric" pensiile speciale pentru edili. In schimb, Dan Vilceanu, tot de la PNL, spune ca si "primarii solicita lucruri, pentru ca altii inainte au beneficiat de ele, ori din punctul asta de vedere este gresit. Nu, nu sunt de acord".Nici de la PMP, Eugen Tomac nu vrea sa auda de asa ceva: "Toate aceste initiative si pentru parlamentari si pentru alesii locali sunt neinspirate si nepotrivite".La fel si USR prin vocea lui Claudiu Nasui, care aminteste ca formatiunea sustine un proiect de lege de desfiintare a tuturor pensiilor speciale. Nasui subliniaza ca in 2017In ianuarie 2016, CCR a decis ca pensiile speciale ale alesilor locali - primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene - sunt neconstitutionale Legea fusese adoptata la finele lui 2015, insa nu intrase in vigoare, fiind atacata la Curtea Constitutionala de Guvernul Ciolos.Judecatorii CCR au avut trei principale argumente pentru care au declarat neconstitutional actul normativ. Unul dintre acestea este ca legea instituie inegalitati chiar intre persoanele care ocupa aceleasi pozitii. Unul din articolele actului normativ spunea ca nu vor putea beneficia de acest drept acei alesi locali care au fost condamnati pentru fapte de coruptie savarsite in timpul mandatului.O alta problema identificata de magistratii CCR este ca initiatorii legii nu au prevazut sursa de finantare pentru aceste pensii.