Se schimba data de plata a pensiilor: O miscare riscanta, care ar putea sa creeze probleme, nu sa le rezolve

Mihai Seitan, fost ministru al Muncii: In loc sa rezolve problema, schimbarea ar putea-o agrava

De ce a intarziat plata pensiilor in aprilie?

Ziare.

com

Dupa ce cateva sute de pensionari din mai multe judete s-au plans, zilele trecute, ca nu si-au incasat pensiile la timp, liderul PSD a anuntat, luni, ca Viorica Dancila a trimis Corpul de Control al premierului la Posta Romana, ca sa afle de ce platile nu s-au facut la timp. Totodata, Dragnea a anuntat ca, pentru a impiedica producerea altor intarzieri nedorite in achitarea drepturilor romanilor, Guvernul va schimba calendarul de plata a pensiilor. Cu alte cuvinte, in curand, pensionarii isi vor primi banii in primele 14 zile din luna, nu in perioada 14-28 ale lunii, ca pana acum."La 1 ale lunii se vireaza banii catre Posta Romana, dupa care incep procedurile. Calculul este facut astfel incat in 9 zile sa se poata achita toate prestatiile sociale si toate pensiile (...) s-au pus 15 zile, sa fie acoperitor, in asa fel incat 15 mai sa fie ultima zi in care sa se plateasca pensiile. Ramane sa se decida, astazi-maine, in care luna intra in vigoare aceasta masura, incearca sa vada daca se poate de luna urmatoare (...) Problema care se pune acum este daca se incepe din iunie sau iulie", a explicat Liviu Dragnea.Mihai Seitan, unul dintre creatorii legislatiei privind pensiile din Romania, si fost ministru al Muncii in perioada 2009-2010, sustine, insa, ca schimbarea calendarului de plati n-are cum sa rezolva problema intarzierilor la plata pensiilor.Ar putea, insa, agrava situatia.Iata cum functioneaza sistemul de plata a pensiilor si de ce spune specialistul ca ideea avansata de Dragnea risca sa faca mai mult rau decat bine.Ministerul Finantelor este cel care, la solicitarea Ministerului Muncii, aloca banii de pensii si ii transfera, prin intermediul conturillor Trezoreriei, catre Casele de Pensii."Acestea, dupa preluarea fondurilor si emiterea cupoanelor de pensii, fac plati in doua moduri. Pensionarilor care au conturi bancare le pot livra pensiile direct in conturi. Pentru ceilalti care nu au conturi, Casele de pensii livreaza banii si cupoanele catre Posta Romana. Aceasta, la randul ei, in baza unui grafic intocmit pe zile, le duce pensionarilor acasa banii si cupoanele.Sigur, Casele de Pensii nu livreaza totii banii de pensii catre Posta Romana odata, ci in transe. Nici n-ar avea rost sa-i vireze pe toti intr-o singura transa, de vreme de Posta are nevoie de doua saptamani sau mai mult pentru a-i distribui. Daca s-ar vira toti banii odata, mai degraba s-ar ingreuna activitatea Postei", a precizat pentruMihai Seitan.Acesta a apreciat ca intarzieri de cateva zile in livrarea pensiilor nu sunt tocmai iesite din comun, din pacate, dar ca exista metode pentru prevenirea unor astfel de neajunsuri. Printre ele se numara asigurarea unui mediu concurential in ceea ce priveste distributia pensiilor si tehnologizarea platilor. In niciun caz, insa, schimbarea calendarului de plati n-ar fi o metoda eficienta de rezolvare a problemelor."Nu vad cum schimbarea calendarului de plati ar putea eficientiza livrarea banilor de pensii. Nu vad legatura. Mai degraba schimbarea calendarului poate crea sincope in plata, adica tocmai ceea ce inteleg ca se incearca sa se evite.Intarzierea se produce, de regula, la nivelul distributiei. Iar asta inseamna ca avem doua solutii.Una dintre ele este tehnologizarea. Cand am inceput sa lucrez cu sistemul de pensii, foarte putini romani aveau cont cu card, ca sa isi primeasca pensia. Acum sunt destul de multi. Iar celor care folosesc acest sistem nu le intarzie banii, din cate stiu.O alta solutie ar fi sa avem parte de putina concurenta in zona de distributie. In momentul de fata, singura care distribuie pensii este Posta Romana. Dar poate ca si altii ar putea sa o faca si chiar bine. Daca oamenii si-ar face treaba, n-am mai avea astfel de probleme", a mai spus Mihai Seitan.Specialistul a apreciat, de asemenea, ca nici scurtarea perioadei de plata a pensiilor - pe care Liviu Dragnea o vrea de 9 zile, in loc de 14 - nu-i va fi nimanui de vreun folos, ci dimpotriva."Nu obtii nimic bun daca pui pe piata mai multi bani, intr-o perioada mai scurta de timp. Cresti consumul in acele zile, dar atat. De fapt, pui mai multa presiune pe buget, pe banci si pe intreg sistemul care ii distribuie banii", ne-a explicat Mihai Seitan.Potrivit informatiilor aparute in presa, pensionari care inca nu si-au incasat pensia, desi ar fi trebui sa o faca inca dinainte de 1 Mai, erau in Gorj, in Hunedoara, Constanta, in Arad, in Timis si chiar in Ilfov.In Gorj, spre exemplu, situatia e cel putin ciudata. Directorul executiv-adunct al Casei Judetene de Pensii, Daniel Negoita, a declarat pentruca banii de pensii au fost virati la timp catre Regionala Craiova a Postei Romane, care urma sa distribuie banii la alte structuri din subordine. Ce anume s-a intamplat cu banii nu stim, dar la Targu Jiu n-au ajuns pentru toti pensionarii.Institutia Prefectului din Gorj a incercat sa afle despre ce era vorba. Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii, Corina Belteu, reprezentantii Postei Romane au sustinut ca n-ar fi primit suficienti bani de pensii de la sediul central al Postei Romane.Am sunat si noi la Directia Regionala de Posta Craiova, in speranta de a afla mai multe. O functionara ne-a spus ca, de fapt, acolo n-ar mai fi o regionala, ca altul ar fi acum circuitul banilor de la stat catre pensionari si ca mai multe informatii putem afla doar la sediul central al Postei Romane de la Bucuresti.Zis si facut. Am cerut, telefonic, cateva lamuriri de la biroul de comunicare al Postei Romane cu privire la intarzierea platilor. Ni s-a cerut sa formulam o solicitare scrisa, la care am fost asigurati ca vom primi raspuns in cursul aceleiasi zile. Din pacate, cel putin pana la acest moment, Posta Romana nu ne-a oferit niciun raspuns. Sa nu ne mire intarzierea?Potrivit unui raspuns precedent al institutiei, formulat la solicitarea, stim ca in luna martie 3.554.989 de romani au asteptat, acasa, postasul care le aduce pensia. Toti acesti oameni - adica aproape o cincime din populatia Romaniei - risca sa aiba probleme daca se va schimba in pripa calendarul de plata a pensiilor in loc sa se rezolve problemele reale ale sistemului, care-i impiedica pe romani sa isi primeasca banii la timp.