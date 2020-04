Senatul a respins proiectul pensiilor ocupationale, initiat de liberalul Florin Roman. Deputatii vor avea ultimul cuvant

Ziare.

com

Potrivit raportului de respingere al Comisiei economice, insusit marti de plen, propunerea legislativa stabilea pentru pensiile ocupationale un regim fiscal relativ similar fondurilor de pensii administrate privat sau fondurilor de pensii facultative.Raportul de respingere a intrunit in plen 90 de voturi "pentru", 27 "impotriva" si 13 abtineri si in consecinta initiativa legislativa a fost respinsa.Initiatorul, in expunerea de motive, a sustinut ca prin acest regim se stabileau "o serie de corelari si stimulente fiscale, astfel incat fondurile de pensii ocupationale sa devina atractive atat pentru participanti, cat si pentru angajatorii dispusi sa isi fidelizeze angajatii".Sedinta, condusa marti din sala de plen de presedintele interimar, Robert Cazanciuc, asistat de secretarii Ion Ganea si George Dirca, a avut loc, la fel ca si cea de saptamana trecuta, cu o prezenta restransa in sala (36 de senatori), majoritatea senatorilor participand de la distanta, votul fiind acordat prin telefon.Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.