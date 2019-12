Conducerea PSD a decis ca partidul sa voteze orice propunere de abrogare a pensiilor speciale

Ziare.

"Biroul Permanent National a decis, prin vot, ca PSD sa nu sustina in continuare pensiile speciale si ca. Vom demonstra acest lucru prin vot, inclusiv in aceasta saptamana, am inteles ca vor fi in cadrul comisiilor parlamentare de specialitate discutii pentru anumite propuneri legislative, iar PSD va vota pentru.Sunt in discutii in aceasta perioada pensiile militare, pensiile de serviciu, care nu vor fi afectate, nu vor fi abrogate si PSD va sustine aceste propuneri", a spus Zetea la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca, in cazul in care aceste proiecte pentru abrogarea pensiilor speciale nu vor fi adoptate, PSD are propriul proiect pentru supraimpozitarea tuturor pensiilor speciale din Romania."Este un element de noutate, aceasta fermitate cu care PSD va sustine abrogarea pensiilor speciale", a incheiat Zetea.