De ce vrea ministrul Vela sa pastreze pensiile speciale pentru politisti

Ziare.

com

"Sunt cateva argumente serioase. Exista riscurile la care fiecare politist din strada este supus si pe timp de pace, avem politisti care mor la datorie, avem pompieri care au fost in situatia de a fi raniti, de a ramane infirmi sau chiar au decedat. In acelasi timp, exista acest discofort al permanentei serviciului. Adica, un politist este politist 24 de ore din 24", a declarat Marcel Vela, miercuri seara, la B1 TV.Acesta a precizat ca politistul, "care apara viata si bunurile cetateanului, este esential in sistemul de ordine publica, de siguranta nationala".In plus, ministrul de Interne a vorbit despre lipsa specialistilor din sistem."In 2016-2017, odata cu deschiderea larga a usilor pentru pensionarea din sistem, au plecat foarte multi specialisti in crima organizata, in antidrog, in fenomentul infractional, pentru ca era mai avantajos sa mergi la pensie si sa nu faci nimic si sa ai o pensie mai mare decat salariul.Atunci s-a creat un gol de cateva generatii. Cei care au venit din urma si au umplut acest gol evident ca n-au avut experienta specialistilor", a mai spus Vela, precizand ca MAI se confrunta cu un deficit de personal."Trebuie sa recunoastem ca avem o problema de personal (...) Trebuie sa gasim solutii pentru a mari personalul, fie prin trecerea agentilor in zona ofiterilor, cei care indeplinesc conditiile, prin a mari durata de pregatire a agentilor pentru a-i profesionaliza, prin a putea aduce din zona civila experti. Trebuie sa gandim o strategie pentru a aduce in zona MAI expertiza.Trebuie gasita o formula legislativa pentru a-i atrage in sistem. Pana acum s-au gasit formule, de catre predecesorii mei, in care au fost incurajati sa plece din sistem", a mai completat Vela.