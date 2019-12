Deputatii din Comisia pentru munca au amanat proiectul USR privind eliminarea pensiilor speciale pana in februarie

USR: PSD a dat o noua teapa romanilor

Dupa cateva ore de dezbateri, presedintele comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor, Adrian Solomon, a propus amanarea pana cand Guvernul se va pronunta pe toate amendamentele."Eu propun, pentru ca avem amendamente care duc la abrogarea si altor indemnizatii, o amanare pana cand acest punct de vedere va fi dezbatut de catre specialistii din Guvern", a afirmat Solomon.Totodata, el a precizat ca presedintele Klaus Iohannis a promulgat legile privind pensiile speciale si nu le-a contestat la CCR."Am fost martor si in 2010 cand s-au taiat, si in 2015, cand s-au reintrodus. Domnul Iohannis le-a semnat pe toate, nu a intors una in Parlament, nu a contestat una la CCR, in 2015 le-a promulgat si publicat in Monitorul Oficial. Ce s-a intamplat din 2015 pana acum cu domnul Iohannis? N-a plans pe umarul celorlati pensionari. Pentru ca problema nu e ca unele pensii sunt mai mari, ci ca majoritatea pensiilor sunt mici in tara asta", a mai spus Solomon.USR acuza ca "PSD a dat o noua teapa romanilor" prin aceasta amanare, dupa ce proiectul a fost blocat intr-un sertar doi ani."PSD a dat o noua teapa romanilor! Am sperat ca astazi proiectul USR de eliminare a pensiilor speciale va primi raport de adoptare in Comisia de Munca. Dupa doi ani in care a fost blocat intr-un sertar. Dezbaterea a durat ore bune, iar la final PSD a decis sa amane votul pentru luna februarie! E clar ca acest partid nu vrea sa elimine pensiile speciale si gaseste de fiecare data pretexte pentru a bloca proiectul USR.Deputatul Cristian Seidler a solicitat membrilor Comisiei sa adopte macar abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si abrogarea pensiilor speciale ale alesilor locali, cele care ar urma sa intre in vigoare anul viitor. Nici macar aceasta solicitare nu a fost luata in calcul", afirma USR intr-o postare pe Facebook.La randul sau, deputatul USR Cristian Seidler spune ca PSD a gasit pretexte pentru amanarea legii si ii acuza pe social democrati ca sustin sistemul pensiilor speciale."PSD a gasit pretexte pentru amanarea legii de abrogare si plafonare a pensiilor speciale. Impactul bugetar, la cheltuieli, ar fi in mod evident negativ, adica ar scadea cheltuielile, dar PSD a gasit pretextul necunoasterii acestei cifre pentru a amana dezbaterea in plenul Camerei Deputatilor a legii initiate de USR.Am propus abrogarea astazi cel putin a pensiilor speciale (indemnizatii pentru limita de varsta) ale politicienilor - parlamentari si alesi locali. Desi se cunoaste impactul bugetar in cazul acestora, reprezentantul PSD a refuzat supunerea la vot a solicitarii mele. PSD sustine sistemul pensiilor speciale si a introdus recent noi categorii de beneficiari ale acestora", a scris Cristian Seidler pe Facebook.Propunerea legislativa a fost respinsa de Senat pe 26 martie 2018, iar Camera Deputatilor va avea rol de for decizional.Printre categoriile de pensii speciale care urmeaza sa fie eliminate odata cu adoptarea initiativei legislative se numara pensiile functionarului public parlamentar, personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, pensiile speciale ale judecatorilor CCR si pensiile de serviciu ale membrilor corpului diplomatic consular al Romaniei.