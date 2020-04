Klaus Iohannis somat sa plafoneze pensiile speciale pana la suma de 4.000 de lei, pana la sfarsitul anului

Ziare.

Astfel, ei au aratat ca doar din plafonarea la 4.000 de lei, pentru urmatoarele 6 luni, a celei mai mari pensii speciale, care in Romania e 77.000 de lei pe luna, ar putea fi asigurata, pentru o luna, plata pentru indemnizatia de somaj pentru 876 de persoane sau un venit unic cat salariul minim pe economie pentru 347 de cetateni."Noi, Comunitatea Declic, va transmitem aceasta scrisoare deschisa, ca urmare a petitiei semnate de peste 70.000 de cetateni. Va rugam sa luati in calcul, atunci cand lucrati la noul decret pentru prelungirea starii de urgenta, plafonarea pensiilor speciale pana la suma de 4.000 de lei, macar pana la finalul anului 2020.Aceasta masura este necesara in contextul in care criza economica va lovi Romania dupa pandemia de coronavirus. Este nevoie sa fim solidari. In timp ce 1 milion de romani intra in somaj tehnic si alte sute de mii de romani nu au niciun venit, este inadmisibil ca pensionarii cu pensii speciale sa traiasca cu 77.000 de lei pe luna (cea mai mare pensie speciala din Romania)", se arata in scrisoarea deschisa."In tot acest timp, peste 185.000 de romani primesc pensii speciale. Pensiile speciale costa statul roman aproximativ 7 miliarde de lei pe an. Doar din plafonarea celei mai mari pensii speciale la 4.000 de lei, pentru urmatoarele 6 luni ar putea fi asigurata, pentru o luna, plata pentru indemnizatia de somaj pentru 876 de persoane sau un venit unic cat salariul minim pe economie pentru 347 de cetateni.Acesti bani ar putea fi alocati unui fond de solidaritate, prin care sa sprijiniti romanii fara venituri si bolnavii cronici, prin oferirea de medicamente gratuite. Prin solidaritate, am putea sa asiguram supravietuirea a cel putin un milion de romani doar dintr-o simpla realocare a unor privilegii neavenite in aceasta perioada", precizeaza documentul transmis presedintelui Klaus Iohannis.