Pe calea salvarii pensiilor speciale. Adevarul nestiut despre pensiile magistratilor

Ce mai trebuie stiut este ca spre deosebire de pensiile militarilor, care sunt suportate 100% de la buget, pensiile magistratilor au doua componente: una contributiva, destul de mare avand in vedere salariile magistratilor, si un supliment care vine de la buget pana la nivelul prevazut de lege, adica 80 la suta din ultimul brut.

De fapt, despre care pensii speciale vorbim? Premierul Orban se refera la toate, ceea ce garanteaza neconstitutionalitatea intregului proiect. Ca ne place sau nu, orice lege care prevede eliminarea pensiilor magistratilor este cu urias risc de neconstitutionalitate. Pentru ca exista doua decizii ale CCR, nr.20/2000 si nr. 873/2010 care sigileaza existenta acestor pensii.Deci daca bagi la gramada cu restul si pensiile magistratilor este calea aproape sigura sa le salvezi pe celelalte. Un lucru pe care PSD il stie si de aceea este gata sa voteze proiectul actual, despre care Marcel Ciolacu spune insa ca este neconstitutional. Recunoaste acest lucru si vicepremierul Raluca Turcan. In interviul pe care mi l-a acordat la Europa FM pe 16 ianuarie admitea ca taierea pensiilor magistratilor ridica probleme de constitutionalitate, dar PNL se gandeste sa mearga din nou la Curte pentru a obtine o decizie contrara.Cand tratezi serios o asemenea incercare, cred ca separi pensiile care pot fi anulate fara risc, in frunte cu pensiile parlamentarilor, si faci un proiect separat pentru pensiile magistatilor cu care ori schimbi jurisprudenta CCR, ori pierzi fara sa sacrifici si anularea restului pensiilor. Asta, desigur, daca vrei cu adevarat sa le anulezi.Pe fond insa, cea mai corecta solutie nu mi se pare sa anulezi pensiile magistratilor. Ca principiu, ele au rostul lor - consfintit si de Carta europeana privind statutul judecatorilor, Recomandarea din 13 oct 1994 a Comitetului ministrilor al Consiliului Europei si "Principiile fundamentale ale independentei magistratilor adoptate de Congresul ONU din sept 1985, pentru ca alaturi de salariile mari si de inamovibilitate reprezinta un pachet compensatoriu pentru incompatibilitati, pentru risc, pentru efortul continuu de invatare, pentru responsabilitate.Da, unii magistrati iau salarii si apoi pensii fara a indeplini aceste exigente. Dar solutia nu este sa-i sanctionezi pe cei care le merita pentru cei sub standard. Nu trebuie luate masuri care sa stimuleze egalizarea la nivelul de jos. Solutia este eliminarea din profesie a celor care nu performeaza, deci nu isi merita pachetul compensatoriu, pentru ca sanctiunea trebuie sa fie intotdeauna individuala si nu trebuie sa sacrifice principiul.Ceea ce este inacceptabil este nivelul acestor pensii care, uneori ajung la sa fie cu mult mai mari decat ultimul salariu al magistratului. Probabil ca acesta este unul dintre motivele pentru care desi exista din 1997, despre pensiile magistratilor se vorbeste abia acum cu atata afect. Si interesant este ca daca imediat dupa adoptarea legii partea suportata de buget a fost imensa, deoarce contributiile fusesera mici, acum e invers, ies la pensie magistrati cu contributii mari la care statul trebuie sa adauge mai putin.Si tot mai multi judecatori recunosc onest acest lucru. Este ceea ce a subliniat recent judecatorul CSM Bogdan Mateescu, la sedinta de bilant a Tribunalului Valcea, in aplauzele salii.De ce am ajuns la o asemenea anomalie? Din doua motive tehnice:1) frauda, cand au pus in ultimul salariu tot felul de venituri, salariu de merit, titluri executorii, sporuri. Acestea sunt totusi cazuri izolateSi daca aici e anomalia, aici trebuie umblat, printr-o plafonare care sa asigure magistratului pensie apropiata de ultimul sau salariu net fara sporuri, indemnizatii, bonusuri etc. Si in niciun caz mai mare decat acest ultim salariu.Este ceea ce propun guvernului 300 de magistrati semnatari ai unei scrisori deschise:- cuantumul pensiei sa nu depaseasca venitul in plata in ultima luna de activitate aferent functiei detinute prin promovare sau numire, cu excluderea oricaror drepturi obtinute ca urmare a delegarii/detasarii;- sa nu se ia in calculul vechimii necesare si perioada in care magistratul nu a fost efectiv in magistratura;-eliminarea din categoria beneficiarilor a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor.Este ceea ce spun toti magistratii onesti cu care am discutat. Si niciunul dintre ei nu sustine greva magistratilor.Este relevant, din punctul meu de vedere, ca aceia care acum ies la protest sunt cei care au tacut cand legile justitiei erau masacrate. Iar cei care au protestat atunci, uneori dezaprobati public de protestatarii de acum, nu se raliaza blocarii instantelor. Imi amintesc cum CAB a avut grija sa se disocieze tafnos de protestul pentru apararea justitiei de pe scarile acestei instante, iar acum iese pe aceleasi scari pentru a-si apara pensiile.Cat despre militari, politisti, jandarmi, raman la parerea ca pensia speciala trebuie sa fie conditionata de anumite activitati. Daca ai fost cu adevarat in zone de conflict, daca ai fost operativ, daca ai muncit cautand prin noroi, sange, in genunchi, ca un ofiter de la omoruri, da, cred ca meriti pensia speciala. Daca insa ai stat intr-un birou si ai plimbat hartii, daca ai numarat bocanci si borcane de muraturi, poti sa ai pensie contributiva.Si ca un detaliu, cea mai mare pensie speciala in plata apartine unui fost magistrat militar. Daca pensiile magistratilor vor fi eliminate, a lui va ramane.Lucrurile trebuie evaluate atent, pe principii si criterii clare, fara personalizari si populisme. Adica exact ceea ce nu vedem acum, cand tema pensiilor este doar munitie electorala.