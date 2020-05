Pensiile speciale raman in vigoare. CCR a decis ca legea prin care erau anulate e neconstitutionala

Magistratii amenintau cu boicotul

CCR a admis sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Avocatului Poporului asupra Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu si indemnizatiile pentru limita de varsta, precum si pentru reglementarea unor masuri in domeniul pensiilor ocupationale, au precizat, pentru Agerpres , surse din CCR.Mai exact, pe ordinea de zi a sedintei celor 9 judecatori constitutionali se aflau urmatoarele sesizari:- "Obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu si indemnizatiile pentru limite de varsta, precum si pentru reglementarea unor masuri in domeniul pensiilor ocupationale, obiectie formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie"- "Obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu si indemnizatiile pentru limita de varsta, precum si pentru reglementarea unor masuri in domeniul pensiilor ocupationale, obiectie formulata de Avocatul Poporului"Amintim ca desfiintarea pensiilor speciale a fost votata de Parlament in luna ianuarie. Insa actul normativ nu afecta pensiile politistilor si militarilor.Ulterior, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sesizarea CCR , iar judecatorii din mai multe judete au anuntat ca isi opresc activitatea si vor boicota alegerile din acest an.Apoi, si Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei , Renate Weber precizand ca sunt "motive multiple de neconstitutionalitate"."Sunt doua motive mari pe care le-am invocat noi in aceasta exceptie de neconstitutionalitate - o data e faptul ca nu s-au respectat prevederile clare din Constitutie cu privire la componenta Parlamentului in momentul in care se modifica Statutul senatorilor si deputatilor. Constitutia e foarte clara. E nevoie de sedinta camerelor reunite, or aici a fost vorba doar de votul Camerei Deputatilor, iar pe de alta parte celalalt motiv e nerespectarea deciziilor anterioare ale Curtii Constitutionale", a declarat Avocatul Poporului, Renate Weber.USR anuntase ca asteapta cu nerabdare decizia CCR de azi si ii acuza pe judecatori ca s-au prevalat de existenta starii de urgenta si de pandemia de COVID-19 pentru a amana de mai multe ori luarea unei hotarari, care in esenta ii afecteaza si pe ei."La aproape patru luni de la votul in Parlament, plenul Curtii Constitutionale ar trebui sa decida, in sedinta de maine (miecuri, n.red.), daca este constitutionala forma prin care PNL si PSD au acceptat desfiintarea pensiilor speciale.Daca ar fi dorit transarea rapida a subiectului, judecatorii o puteau face pana acum, dar s-au prevalat de existenta starii de urgenta si de pandemia de COVID-19 pentru a amana de mai multe ori luarea unei decizii.Vor lua maine (miercuri - n.red.) judecatorii CCR o hotarare? Sau vor invoca, din nou, starea de urgenta? Si, daca vor dezbate subiectul desfiintarii pensiilor speciale, vor accepta judecatorii Curtii, multi dintre ei beneficiari de pensii speciale, in frunte cu presedintele Valer Dorneanu, sa fie eliminate aceste privilegii uriase, care nu au nimic de-a face cu principiul contributivitatii si corectitudinea?", scrie pe pe Facebook USR