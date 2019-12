Predoiu se mai intalneste azi o data cu grefierii: Sunt relativ optimist

Ziare.

"Am avut o intalnire foarte buna cu reprezentantii grefierilor vineri. Am explicat argumente, am auzit argumente. Am stabilit ca ne vedem din nou dupa amiaza. Eu sunt relativ optimist ca vom gasi impreuna o solutie, astfel incat toata lumea sa fie multumita", a declarat Predoiu, luni, la sosirea la Ministerul Justitiei.Intrebat daca a transmis aceste argumente catre premierul Ludovic Orban, Predoiu a raspuns: "Am discutat si cu domnul premier, am discutat si cu alti colegi ministri, discutam in Guvern toate problemele.As vrea sa transmit un semnal catre tot sistemul judiciar, intelegem, auzim, discutam. Este un guvern care este deschis acestui dialog. Discutam in ideea de a gasi o solutie, de aceea, am si stabilit ca ne vedem din nou astazi dupa-amiaza, oricum suntem in legatura, programul e dinamic, avem si Parlament, o sa mai fie si intalnire la minister dupa amiaza, gasim timp, nu plecam de la minister pana nu ne vedem".Grefierii au protestat saptamana trecuta fata de intentia Guvernului de a elimina pensiile de serviciu. De asemenea, luni, judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au suspendat activitatea instantei pe timp nelimitat, cu exceptia cauzelor cu masuri preventive in materie penala.